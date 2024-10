Tumore mammario, visite senologiche gratuite all’A.O. Moscati

Avellino, 21 ottobre 2024 – Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati apre le porte della Breast Unit, organizzando, con il patrocinio dei Comuni di Avellino e Solofra, due giornate di visite senologiche gratuite con il primario Carlo Iannace.

Il primo appuntamento è in programma giovedì prossimo, 24 ottobre, alla Città ospedaliera di Avellino, nell’ambulatorio della Breast Unit (secondo piano, settore B), dalle ore 11 alle 17. Giovedì 31 ottobre, poi, Iannace e la sua équipe si sposteranno al plesso ospedaliero Agostino Landolfi di Solofra per replicare la giornata di controlli (piano terra, piastra ambulatoriale).

Per aderire alle iniziative è necessaria la prenotazione, da effettuarsi al seguente link: https://bit.ly/PrenotazioniOpenDay, che sarà attivo fino a esaurimento dei posti disponibili.

Da giovedì 24 e fino al 31 ottobre, inoltre, la Città ospedaliera e il plesso Landolfi saranno illuminati di rosa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione.

“I controlli – spiega il chirurgo Iannace – sono fondamentali e non dovrebbero essere mai rimandati. La campagna “Ottobre rosa” mira proprio a invitare le donne a prendersi cura di sé e ad acquisire la consapevolezza che la diagnosi precoce rappresenta un’arma efficace per sconfiggere il tumore al seno. L’adesione alla campagna dell’Azienda Moscati con due giornate dedicate sarà l’occasione non solo per sottoporsi a un esame clinico, ma anche per ottenere informazioni sui corretti stili di vita e su tutti quegli elementi che possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare neoplasie mammarie”.

Quando e dove

Giovedì 24 ottobre, dalle ore 11 alle 17 – Città ospedaliera Avellino – U.O.C. Breast Unit, 2° piano, settore B

Giovedì 31 ottobre, dalle ore 11 alle 17 – Plesso A. Landolfi Solofra (Av) – Piastra ambulatoriale, piano terra

Servizi offerti

Visita senologica

Come fare per aderire alla Giornata

Collegarsi al seguente link https://bit.ly/PrenotazioniOpenDay e compilare la richiesta. L’utente riceverà una e-mail di conferma della prenotazione.

Si può accedere alla piattaforma per le prenotazioni anche inquadrando il QR-Code sottostante.