Tumore gastrico, l’orfano della prevenzione. A Como la sfida per uno screening nazionale

Como, 19 giugno 2026 – A chi figli e a chi figliastri; un vecchio detto popolare che sembra adattarsi perfettamente al tumore dello stomaco. Ogni anno in Italia oltre 14.000 cittadini ricevono questa diagnosi, eppure nonostante siamo tra i Paesi europei con i migliori risultati in termini di sopravvivenza, quando si parla di prevenzione oncologica, questa malattia sembra quasi scomparire dai radar.

Una contraddizione da cui è nata la riflessione al centro dell’incontro “Prevenzione del tumore gastrico”, organizzato con il patrocinio di Erone Onlus e Regione Lombardia, e che ha riunito a Como specialisti, medici di medicina generale, rappresentanti delle istituzioni ed esperti di nuove tecnologie diagnostiche.

Nel corso della mia attività professionale ho operato moltissimi cittadini con una diagnosi di tumore dello stomaco, oggi disponiamo di immunoterapia, farmaci biologici e percorsi terapeutici sempre più efficaci, ma solo nel 20% dei casi i cittadini arrivano alla chirurgia quando la malattia è in uno stadio iniziale. La vera sfida dei prossimi anni non sarà soltanto curare meglio il tumore gastrico: sarà impedirne una quota crescente di casi.

Dott. Alberto Vannelli

Il paradosso è che, a differenza di molte altre neoplasie, per quello gastrico la causa è molto ben conosciuta: l’80% dei carcinomi gastrici è associato direttamente o indirettamente all’infezione da Helicobacter pylori. Stimiamo che oltre il 20% degli italiani conviva con questo batterio e nel 20% dei casi favorisce l’evoluzione in lesioni pre tumorali. Fortunatamente solo una percentuale compresa tra l’1% e il 3% svilupperà un tumore allo stomaco nell’arco di 10-20 anni, da qui la necessità di una sorveglianza.

L’eradicazione dell’Helicobacter pylori può ridurre fino al 46% l’incidenza del tumore gastrico e del 39% la mortalità correlata. Nonostante questo, la maggior parte dei cittadini scopre di essere portatore del batterio in modo casuale, spesso dopo una gastroscopia eseguita per sintomi già presenti; sappiamo come diagnosticarlo e come eradicarlo, eppure non esiste ancora una strategia nazionale di identificazione del rischio. Nessuno immagina uno screening di massa basato sull’endoscopia. La strada è un’altra: identificare il rischio prima che compaia la malattia, utilizzando strumenti semplici, accessibili e sostenibili.

Accanto al contributo istituzionale dell’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi, il convegno ha acceso i riflettori su Helitron, una tecnologia innovativa sviluppata e prodotta in Italia. Si tratta di uno spettrometro di massa miniaturizzato progettato per l’analisi dell’aria espirata. L’obiettivo è identificare segnali biologici associati alle patologie gastriche attraverso un semplice breath test molto più preciso e rapido rispetto a quelli oggi in commercio.

L’evento presentato a Como è il primo tentativo italiano di costruire un modello organizzato di identificazione del rischio per il tumore gastrico; un progetto che punta a mettere insieme ricerca, tecnologia, medicina territoriale e prevenzione, con l’obiettivo di verificare se un approccio basato sulla ricerca dell’Helicobacter pylori con nuove tecnologie, possa rappresentare il nucleo di una futura strategia nazionale.

Le campagne di screening rappresentano la più grande conquista dello stato sociale al pari di acqua potabile e istruzione pubblica. Oggi il tumore dello stomaco rappresenta una sorta di orfano della prevenzione oncologica. Credo sia arrivato il momento di aprire un dibattito nazionale su questo tema e di costruire un modello italiano di screening: la medicina dà il meglio di sé non quando riesce a curare una malattia, ma quando riesce a renderla evitabile.

Dott. Alberto Vannelli – Presidente Erone onlus

Chirurgo oncologo ASST Lariana – Ospedale sant’Anna Como