Tumore del colon-retto metastatico, l’FDA approva la prima terapia anti HER2

La terapia è frutto di una ricerca italiana promossa dal Niguarda Cancer Center

Milano, 20 gennaio 2023 – La FDA americana (Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense per la regolamentazione dei farmaci) approva la prima terapia anti HER2 per il carcinoma del colon-retto metastatico.

La scoperta che una frazione di tumori dell’intestino si distingue per esprimere in modo elevato la proteina HER2 dell’oncogene c-erb2 venne fatta circa 10 anni fa al Niguarda Cancer Center, insieme a ricercatori dell’Università di Torino e dell’Istituto di Candiolo.

La prima terapia anti HER2 al mondo venne sperimentata all’Ospedale Niguarda con ricercatori di Università di Torino, Istituto di Candiolo, Istituto Tumori di Milano, Istituto Oncologico del Veneto e Università Vanvitelli di Napoli.

Da allora ad oggi gli oncologi di Niguarda hanno continuato a migliorare questa terapia, ampliando l’armamentario terapeutico e oggi con i colleghi americani arriva il primo riconoscimento istituzionale da parte dell’FDA.

Anche le società scientifiche quest’anno hanno riconosciuto la terapia anti HER2 per il carcinoma colon retto: ESMO E NCCN hanno inserito la diagnostica HER2 e la terapia nelle loro raccomandazioni di cura.