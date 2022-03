Tumore alla prostata, screening urologici gratuiti all’Aou di Ferrara

Ferrara, 14 marzo 2022 – In Italia il tumore alla prostata conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce, il Sant’Anna di Ferrara ha aderito all’(H)OPEN WEEKEND con diverse iniziative.

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara è stata organizzata una giornata nel corso della quale verranno effettuate gratuitamente visite urologiche di screening. Sarà possibile prenotare allo 0532.239108 nelle giornate del 15 e 16 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ad esaurimento dei posti disponibili verrà creata una lista di attesa. Le visite avranno luogo venerdì 18 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Sono stati realizzati inoltre dei videoclip per far conoscere alla popolazione il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale della prostata con delle interviste ai professionisti che intervengono sulla patologia – nelle varie fasi dalla prevenzione alla diagnosi e cura – e delle visite virtuali ai luoghi deputati alla diagnosi e alla cura. Le Unità operative che hanno partecipato alla realizzazione dei filmati sono l’Urologia, l’Oncologia, la Medicina nucleare, la Radioterapia e la Radiologia con la diagnostica per immagini avanzata.

Le clip saranno visibili a partire dal 17 marzo sul sito internet aziendale (www.ospfe.it), sul canale youtube e sulla pagina Facebook aziendale.

Il Bollino azzurro è il riconoscimento assegnato al Sant’Anna di Ferrara, e ad altre 94 strutture a livello italiano, che segnala le realtà sanitarie che favoriscono un approccio multidisciplinare nel trattamento del tumore alla prostata, attraverso trattamenti personalizzati e innovativi e tramite la collaborazione tra diversi specialisti, quali urologo, radioterapista, oncologo medico, patologo, radiologo, medico nucleare, psicologo.

Gli obiettivi: migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dai centri, potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica, migliorare la qualità della vita delle persone con tumore alla prostata e promuovere un’informazione consapevole tra la popolazione maschile sui centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente.

“Il Bollino azzurro identifica il nostro ospedale – ha affermato la dott.ssa Teresa Matarazzo, referente per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Anna – per l’attenzione alla Medicina di genere, per la personalizzazione e l’umanizzazione delle cure, in risposta alle esigenze delle singole persone, per le attività specialistiche indirizzate alle diverse patologie, per i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e per i servizi offerti quali ad esempio la gestione del dolore”.

“Il Sant’Anna e i professionisti hanno investito molto in questi anni per un lavoro in rete con attenzione alle fragilità, alle povertà sociali, con una medicina innovativa, ad esempio con la telemedicina e la medicina narrativa, e con una continua attività di ricerca, dalla sperimentazione alla valorizzazione delle differenze di genere negli studi, grazie anche al valore del capitale intellettuale di tutto il personale che lavora in questo ospedale, agli uomini e delle donne che la promuovono e che hanno condiviso questo importante cambiamento culturale”.

“L’attenzione del nostro Ospedale alla medicina e alla salute sesso- genere in tutte le fasi della vita, dalla nascita alla vecchiaia, ha avuto conferme quali i Tre Bollini Rosa, riconosciuti anche per l’anno 2022-2023, e la recente assegnazione del Bollino Azzurro”, conclude la dott.ssa Matarazzo.