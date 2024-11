Tumore al pancreas, 14mila casi in Italia. Evento scientifico a Torino

Torino, 20 novembre 2024 – Giovedì 21 novembre 2024, alle ore 10.30, presso il Circolo degli Ufficiali (corso Vinzaglio 6, Torino) si terrà la Giornata Internazionale del Tumore al Pancreas, un evento divulgativo per raccontare lo stato dell’arte e le prospettive future per il trattamento del tumore al pancreas. L’incontro è organizzato da Francesco Novelli, Paola Cappello e Claudia Curcio, docenti del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino.

Il tumore del pancreas è una neoplasia particolarmente aggressiva che interessa circa 14.000 casi in Italia e più di mezzo milione nel mondo, con una mortalità che spesso eguaglia l’incidenza. Solo il 12% dei pazienti arriva a 5 anni di sopravvivenza dalla diagnosi, e tutto ciò a causa di una diagnosi che viene effettuata molto spesso quando la malattia è già metastatica, per cui solo il 20% dei pazienti può essere trattato chirurgicamente.

Prof. Francesco Novelli

Durante la giornata interverranno medici, ricercatori e ricercatrici dell’AUO Città della Salute e della Scienza di Torino, dell’Humanitas Clinical and Research Center e dell’Ospedale Universitario Giaccone di Palermo, del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, dell’Università di Torino e del Dipartimento di Immunologia e Immunoterapia dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York.

Al termine dell’evento verranno assegnati dalla Fondazione Ricerca Molinette due premi per laureati magistrali che abbiano discusso una tesi sperimentale inerente allo studio dell’Immunologia e dell’Immunoterapia applicata al tumore del pancreas.

I premi sono intitolati a Dario Cusanno e Giuseppe Torchia, in ricordo e riconoscenza per il loro instancabile e generoso impegno nel raccogliere fondi destinati alla prima sperimentazione clinica in Italia di un vaccino a DNA (ENO3PEP) per la terapia del tumore del pancreas, sviluppato dal Laboratorio di Immunologia dei Tumori del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino e la AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.