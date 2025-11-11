Trial clinici, la svolta europea: terapie personalizzate e accesso più rapido ai farmaci innovativi

Roma, 11 novembre 2025 – Si è tenuto presso la Sala Capranichetta a Piazza di Monte Citorio a Roma, il convegno dal titolo “New Clinical Trial Designs and New HTA”, promosso da ONDE, l’Osservatorio della salute e della sanità, un importante momento di confronto tra esperti, ricercatori e istituzioni sul futuro della ricerca clinica e sulla nuova regolamentazione europea in materia di sperimentazioni farmacologiche.

La ricerca farmacologica sta vivendo un’evoluzione senza precedenti, grazie alla capacità analitica di individuare metodi e sistemi di cura sempre più mirati ed efficaci. I trial clinici, ossia gli studi scientifici condotti su pazienti per verificare la sicurezza e l’efficacia di nuovi farmaci, terapie o dispositivi medici, rappresentano oggi il cardine di questo progresso.

La nuova legge europea sui clinical trials segna una svolta decisiva: per la prima volta, la validità della ricerca e dei risultati sarà estesa all’intera Unione Europea, superando le barriere nazionali e rendendo possibile una valutazione condivisa dei farmaci nei 27 Paesi membri.

Ma la vera innovazione – come è emerso dal convegno – riguarda la nuova impostazione scientifica della ricerca: non più centrata sul generico quadro patologico, bensì focalizzata sul tratto biochimico specifico che permette di individuare terapie personalizzate e più efficaci.

Prof. Stefano Vella

“Abbiamo finalmente una valutazione europea di efficacia soprattutto per i nuovi farmaci, in particolare quelli oncologici – ha dichiarato Stefano Vella, coordinatore scientifico del convegno, aprendo i lavori – Si tratta di un passo avanti fondamentale per far arrivare al paziente, in modo più rapido e mirato, un nuovo sistema di cura”.

Tra i temi centrali, la necessità di ridurre i tempi di accesso dei farmaci innovativi, passando da anni di sperimentazione alla possibilità di una risposta clinica più immediata. Il nuovo paradigma dei disegni adattativi consente infatti di modificare la terapia in corso d’opera, qualora i risultati non risultino soddisfacenti, e di concentrarsi fin dalle prime fasi sulla valutazione biochimica del farmaco, senza attendere il tradizionale accumulo di dati numerici.

È stato inoltre sottolineato il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale come strumento di semplificazione e accelerazione dei processi di ricerca, oltre che di supporto nella gestione dei dati e nella definizione dei modelli predittivi di efficacia.

I relatori hanno evidenziato come le nuove frontiere della ricerca farmacologica, dalle mutazioni genetiche alle terapie personalizzate, impongano un approccio etico e scientifico rinnovato, nel quale la centralità del paziente resti elemento imprescindibile.

Il convegno ha confermato come la nuova regolamentazione europea e le innovazioni metodologiche rappresentino un grande passo avanti per la scienza, per la qualità normativa dell’Unione Europea e per l’equità nell’accesso alle cure.

Hanno preso parte all’incontro, in qualità di relatori, Stefano Vella, Professore di Metodologia della Ricerca Clinica – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute, Carlo Tomino, Farmacologo – Responsabile del Clinical Trial Center dell’IRCCS San Raffaele di Roma, Gennaro Daniele, Responsabile Fase I del Clinical Trial Office della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, Betty Polikar, Università Tor Vergata, Eugenio Di Brino, Ricercatore ALTEMS, Co-founder & partner di Altems Advisory, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Enrico Caiani, Professore E-Health and Image Processing al Politecnico di Milano, Giovanni Corrao, Professore di Statistica medica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Marina Panfilo, Executive Director Policy, Communication & ESG Strategy MSD Italia.

Presenti all’evento anche rappresentanti istituzionali: Andrea Costa, Esperto del Ministro della Salute, on. Gian Antonio Girelli, Membro della XII Commissione Permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati, Sen. Ylenia Zanbito, Membro della 10a Commissione Permanente (Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale) del Senato della Repubblica.