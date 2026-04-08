Trasparenza e dialogo: AIFA lancia due nuove iniziative per costruire un ponte tra l’Agenzia e i cittadini

Roma, 8 aprile 2026 – I Regolamenti di AIFA Ascolta e AIFA Incontra sono stati approvati in via definitiva e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Le due iniziative sono state fortemente volute dall’Agenzia per favorire un confronto costruttivo con i propri stakeholder nell’ottica di rafforzare, attraverso politiche di partecipazione attiva, una governance aperta e trasparente.

AIFA Ascolta sarà uno spazio strutturato di confronto e ascolto dedicato ad associazioni, reti e federazioni di pazienti: l’obiettivo è favorirne il coinvolgimento e valorizzarne il contributo in termini di miglioramento dell’assistenza farmaceutica, sensibilizzando l’Agenzia su temi particolarmente complessi, sulla risoluzione di problematiche e sulla condivisione di esperienze virtuose in materia di accesso al farmaco e di tutela del diritto alla salute. Gli incontri, che avranno finalità esclusivamente conoscitiva e non decisionale, saranno calendarizzati di norma a cadenza quadrimestrale.

AIFA Incontra rappresenta invece uno strumento di dialogo privilegiato tra l’Agenzia e i diversi interlocutori istituzionali, scientifici, industriali e civici che operano nel settore farmaceutico e della salute. Gli incontri, anche in questo caso calendarizzati di norma con cadenza quadrimestrale, consentiranno all’AIFA di acquisire informazioni qualificate e agli interlocutori di presentare osservazioni e proposte in un contesto improntato alla massima trasparenza e imparzialità.

I Regolamenti approvati prevedono per entrambe le iniziative l’istituzione di un Registro di Trasparenza, uno strumento che nasce proprio per assicurare il rispetto del principio di trasparenza e pubblicità nei confronti di diversi stakeholder dell’Agenzia: saranno infatti rese disponibili sul sito dell’Agenzia informazioni chiave sugli incontri come l’oggetto e le finalità, i partecipanti, il resoconto finale e la relativa documentazione.

“Con AIFA Ascolta e AIFA Incontra mettiamo a sistema una nuova idea di governance finalmente aperta alla partecipazione di tutti gli stakeholder – dichiara il Presidente Robert Nisticò – Trasparenza e collaborazione devono essere i pilastri su cui costruire un dialogo partecipato che abbia davvero un impatto significativo sulla salute dei cittadini e sull’assistenza sanitaria nel suo complesso. Tenere il passo dell’innovazione e assicurare l’accesso equo e tempestivo alle cure sono gli obiettivi che ogni giorno l’AIFA è impegnata a raggiungere: siamo convinti che queste iniziative contribuiranno a soddisfare i bisogni di salute di tutti i cittadini”.