Trapianto di cornea salva la vista a bimba di 5 mesi. Intervento eseguito alla Città della Salute di Torino Torino, 22 novembre 2019 – Dalla Romania a Torino salvata la vista ad una bimba di quasi 5 mesi grazie ad un trapianto di cornea, presso la Città della Salute di Torino. Affetta dalla nascita da opacità corneale diffusa in occhio destro di dimensioni ridotte era stata considerata senza speranze nel proprio Paese di origine. Grazie a parenti residenti in Italia, che hanno fatto da tramite con la Clinica Oftalmologica universitaria della Città della Salute di Torino, pochi giorni fa la piccola paziente è stata ricoverata presso l’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Mercoledì sono state trasferite le apparecchiature necessarie della Clinica dall’ospedale San Lazzaro al blocco operatorio del Regina e la bimba è stata sottoposta ad un trapianto di cornea con una tecnica chirurgica che riduce l’astigmatismo post operatorio, il rischio dell’occhio pigro, previene l’aumento della pressione oculare e preserva lo sviluppo e l’accrescimento dell’occhio nei primi anni di vita. L’intervento è stato effettuato dal prof. Raffaele Nuzzi ed è tecnicamente riuscito.

