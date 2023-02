Trapianti, 50 anni fa nasceva AIDO. Il grazie del CNT ai volontari della donazione

Roma, 23 febbraio 2023 – Il 23 febbraio 1973 fa nasceva l’AIDO, la prima e più grande associazione di volontariato della donazione di organi e tessuti. A cinquant’anni dalla sua fondazione, il Centro nazionale trapianti vuole ringraziare le volontarie e i volontari di AIDO, di ieri e di oggi, per il ruolo fondamentale che l’associazione ha rivestito fin dall’inizio a supporto del sistema trapiantologico italiano.

“È grazie ad AIDO, con la raccolta di iscrizioni e atti olografi, che nel nostro Paese si è strutturato un vero e proprio meccanismo di registrazione dei donatori, ben prima della legge 91/1999 e della nascita del CNT e del Sistema informativo trapianti – spiega il direttore del CNT Massimo Cardillo – ed è nel SIT che, grazie ad un accordo di collaborazione, confluiscono le dichiarazioni raccolte da AIDO anche in formato digitale con SPID o firma elettronica, grazie al capillare lavoro di sensibilizzazione che le articolazioni dell’associazione svolgono sul territorio nazionale”.

Per Cardillo “il rapporto tra la rete trapiantologica del Servizio Sanitario Nazionale e associazionismo del dono è ancora oggi un esempio virtuoso di sussidiarietà tra istituzioni e volontariato. Per questo auguriamo ad AIDO di continuare a lavorare insieme ancora a lungo per radicare nel nostro Paese una sempre più solida cultura del dono degli organi e dei tessuti, senza il quale nessun trapianto sarebbe possibile”.