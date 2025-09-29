Transizione energetica e digitalizzazione, intesa tra ENEA e NTT DATA

Da sin: Danilo Lissoni (NTT DATA); Giulia Monteleone (ENEA); Andrea De Stefano (NTT DATA); Giorgio Graditi (ENEA); Giovanni Ponti (ENEA)

Roma, 29 settembre 2025 – Il Direttore generale ENEA Giorgio Graditi, insieme alla Direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili Giulia Monteleone e al Responsabile della Divisione ICT Giovanni Ponti, ha incontrato a Tokyo i vertici di NTT DATA per consolidare l’accordo quadro di cinque anni firmato di recente, con l’obiettivo di avviare insieme iniziative in tema di transizione energetica e digitale e rafforzare la collaborazione già in essere tra Italia-Giappone.

“Questo incontro con i vertici di NTT DATA ha gettato le basi per la condivisione e realizzazione di progetti ed iniziative congiunte che integrino le competenze scientifiche e tecnologiche di ENEA con l’esperienza e la capacità implementativa di NTT DATA in ambito digitale – ha dichiarato Giorgio Graditi – Attraverso questa collaborazione si intende sviluppare un approccio innovativo per coniugare energia, digitalizzazione e sostenibilità, al fine di accelerare la transizione verso modelli energetici a basse emissioni di carbonio”.

Durante l’incontro presso l’headquarter di NTT DATA a Tokyo, al quale ha partecipato anche TEPCO, la più grande compagnia elettrica giapponese, sono state presentate le reciproche attività, competenze e infrastrutture e illustrati i principali progetti in tema di energia e tecnologie e sistemi per il digitale. Un focus particolare è stato dedicato all’idrogeno, sul quale anche il Giappone sta puntando come elemento chiave per la decarbonizzazione del sistema energetico.

“Sono state identificate alcune iniziative di ricerca e sviluppo congiunte e la collaborazione nei fatti è già partita: NTT DATA sarà coinvolta nel progetto IPCEI CIS di ENEA, attraverso la fornitura di una piattaforma di gestione di risorse di calcolo in cloud multi-sito – ha affermato Giulia Monteleone – Inoltre, NTT DATA ha contribuito al recente evento “Fusione nucleare, idrogeno e digitalizzazione per la transizione energetica, esempi virtuosi di collaborazione tra Italia e Giappone” organizzato da ENEA all’EXPO di OSAKA”.

L’intesa firmata da ENEA e NTT DATA Italia è un esempio virtuoso di cooperazione strategica tra ricerca e impresa per lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi e per il trasferimento tecnologico.

“Questo accordo segna un momento significativo nella collaborazione tra ricerca pubblica e impresa. Come NTT DATA insieme a ENEA intendiamo mettere a sistema competenze e tecnologie per accelerare la transizione digitale ed energetica del Paese, trasformando la ricerca in innovazione concreta. Non si tratta solo di sperimentare nuove tecnologie, ma di creare le condizioni perché queste possano diventare soluzioni applicabili e accessibili. L’obiettivo condiviso è promuovere un’innovazione sostenibile, rafforzando la competitività delle imprese e la crescita di un ecosistema tecnologico capace di supportare comunità, territori e settori strategici e di rispondere alle sfide globali”, ha dichiarato Ludovico Diaz, CEO di NTT DATA Italia.

“Le iniziative congiunte di NTT DATA e ENEA includono progetti sulle microgrid intelligenti, i digital twin applicati all’idrogeno e al nucleare, fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni per ottimizzare i processi di decarbonizzazione. E proprio su questi temi come NTT DATA abbiamo avuto l’opportunità di intervenire a Expo Osaka 2025 nell’ambito dell’evento organizzato in collaborazione con il Commissariato generale per la partecipazione italiana a Expo, nel panel dedicato alle tecnologie digitali per l’energy transition, raccontando concretamente come innovazione e collaborazione internazionale possano tradursi in soluzioni sostenibili e scalabili a beneficio di imprese, istituzioni e cittadini”, ha dichiarato Andrea De Stefano, VP in NTT DATA Italia.