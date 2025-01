Traffico e inquinamento: 34 miliardi di euro all’anno i costi sociali in Italia

Prof. Alessandro Miani

Roma, 24 gennaio 2025 – “In Italia il traffico veicolare contribuisce alle emissioni totali di gas serra nella misura del 23% (di cui il 60% circa attribuibile alle sole autovetture), alle emissioni di ossidi di azoto per circa il 50% e alle emissioni di particolato per circa il 13%, con costi sociali stimabili in 34 miliardi di euro annui”. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), commentando le novità in ambito ambientale che porteranno ad un riallineamento delle accise sui carburanti.

“I veicoli a motore endotermico, alimentati da combustibili fossili, sono responsabili della produzione di 190 tonnellate di PM2.5 e 232 tonnellate di PM10 all’anno, a cui si aggiungono le emissioni di anidride carbonica, di ossidi di azoto e di tante altre sostanze tossico nocive prodotte soprattutto dai motori a gasolio – afferma il presidente Alessandro Miani – Sul fronte sanitario, con un decremento di PM2.5 di 10 microgrammi al metro cubo (media annuale) ci si aspetterebbe una diminuzione della mortalità generale del 7%, del 26% quella per eventi coronarici, del 10% per malattie cardiovascolari e respiratorie e del 9% per tumori polmonari”.

“Proprio per questo l’Italia deve impegnarsi a favorire i trasporti sostenibili non solo tassando di più chi inquina, ma anche migliorando le infrastrutture, incrementando la rete ferroviaria, metropolitana e di trasporto pubblico locale, e offrendo ai cittadini valide alternative all’uso delle autovetture private”, conclude Miani.