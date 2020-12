Toscana, nuovi ecografi wireless ultraportatili per le centrali 118

Arezzo, 22 dicembre 2020 – Il servizio emergenza/urgenza della AUSL Toscana Sud Est da oggi è dotato di nuovi ed avanzati strumenti diagnostici fondamentali per intervenire e salvare vite. Quattro ecografi ultraportatili wireless IRW5LC destinati alle Centrali 118 di Arezzo, Siena e alla stazione Elisoccorso di Grosseto sono stati donati da MS Arredamenti srl.

“In questi mesi – dichiara il direttore del Dipartimento Emergenza/urgenza 118 della AUSL TSE Massimo Mandò – il lavoro delle nostre centrali di emergenza è profondamente cambiato. Gli operatori (sia medici che infermieri) sono stati chiamati ad una crescita professionale e tecnica straordinaria. Il Covid ci ha spinto a migliorare sia la parte d’intervento che quella dell’uso delle tecnologie. Questi nuovi ecografi rappresentano un ulteriore straordinario salto in avanti. Sono strumenti piccoli, efficaci, facili da utilizzare e molto utili. Con questi ecografi siamo in grado di effettuare direttamente sul posto analisi avanzate sullo stato di salute di un ferito; possiamo, ad esempio, effettuare un’ecografia toracica o addominale con grande precisione e stabilire fin da subito le modalità d’intervento, andando notevolmente a migliorare la nostra efficacia di cura e preparando al meglio la presa in carico dell’ospedale”.

Questi strumenti saranno in dotazione a tutte le centrali di emergenza ad Arezzo, Siena e Grosseto, dove ha base l’elisoccorso. L’ecografo IRW5LC produce immagini ecografiche ad alta risoluzione e le trasmette in modalità wireless a più dispositivi smart iOS o Android, per cui è possibile vedere i risultati anche nei telefoni cellulari.

Un sistema ecografico estremamente versatile che ben si adatta a situazioni particolarmente critiche come i reparti di Emergenza, Urgenza, Anestesia e Rianimazione, dove è molto importante dare una immediata risposta a quesiti clinici ed eventualmente indirizzare il caso a ulteriori applicazioni cliniche o alle terapie più appropriate.