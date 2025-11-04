Torre dei Conti, ancora una volta si piange sul latte versato

Teramo, 4 novembre 2025 – Il rovinoso crollo della Torre dei Conti, a distanza di 12 secoli dalla sua costruzione nel cuore della Città Eterna, ha comportato la morte di un operaio romeno, rimasto sepolto per ben 11 ore sotto le macerie.

Questa ennesima tragedia su un luogo di lavoro, avvenuta contemporaneamente a 4 analoghi incidenti mortali verificatisi nel nostro Paese, mi spinge a fare alcune riflessioni.

Prof. Giovanni Di Guardo

La prima riguarda senza dubbio l’età anagrafica dell’operaio deceduto nel crollo della torre, pari a 66 anni, una vera e propria aberrazione per un lavoro oltremodo usurante! La seconda si riferisce invece alla qualificazione e all’esperienza professionale del direttore dei lavori, in primis, nonché della squadra dallo stesso coordinata, in secundis.

Erano tutti questi signori realmente in possesso di competenze professionali adeguatamente certificate in merito alla loro effettiva capacità di operare sul patrimonio storico-architettonico e artistico? Quali e quanti, inoltre, i controlli di staticità del monumento eseguiti prima dell’inizio e nel corso dei lavori ad opera del direttore del cantiere e dei tecnici a ciò preposti?

Ovviamente sarà l’Autorità Giudiziaria ad accertare tutte le responsabilità connesse a questo tragico evento.

Mi sia tuttavia consentito di sperare che lo stesso non affondi ancora una volta le proprie radici nella perversa logica di un incomprensibile quanto ingiustificato risparmio sulle opere pubbliche, con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori coinvolti nella realizzazione delle stesse.

Spes Ultima Moriens!