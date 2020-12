Top Scientist, 4 specialisti dell’IRCCS S. Raffaele Roma scalano la classifica mondiale dell’Università di Standford

Roma, 18 dicembre 2020 – L’IRCCS San Raffaele Roma può vantare 4 Top Scientists del mondo per gli studi realizzati in ben tre discipline scientifiche, che hanno scalato la classifica stilata dall’Università di Standford: il professor Paolo M. Rossini, il prof. Fabrizio Stocchi, il prof. Giuseppe Rosano e il prof. Stefano Bonassi.

“Il prof. John P. A. Ioannidis, recentemente ha pubblicato sulla prestigiosa rivista Plos Biology, un’articolata ed approfondita analisi per individuare i Top Scientist del mondo. È con soddisfazione – afferma Massimo Fini, direttore scientifico dell’IRCCS San Raffaele di Roma – che l’Istituto evidenzia come il professor Paolo M. Rossini ed il prof. Fabrizio Stocchi nella disciplina di Neurologia, il prof. Giuseppe Rosano nella disciplina del Sistema Cardiovascolare e Ematologia ed infine, il prof. Stefano Bonassi nella disciplina di Tossicologia, sono presenti nell’elenco dei Top Scientists. Quest’articolo attesta l’innovazione e la validità dell’eccellenza assistenziale e delle attività di ricerca svolte presso l’IRCCS San Raffaele, in collaborazione con le Reti del Ministero della salute ed altri Istituti ed Enti di ricerca a livello nazionale ed internazionale”.