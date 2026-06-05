Tivoli nell’élite ortopedica del Lazio: prima protesi di ginocchio con navigatore computerizzato

L’ospedale S. Giovanni Evangelista tra i centri del Lazio dotati di sistemi avanzati di navigazione per la chirurgia protesica, che consentono un posizionamento più preciso delle componenti e favoriscono un rapido recupero post-operatorio

Tivoli, 5 giugno 2026 – L’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli ha eseguito con successo il suo primo intervento di protesi di ginocchio mediante l’utilizzo di navigatore computerizzato, introducendo una tecnologia di ultima generazione che consente un posizionamento estremamente preciso delle componenti protesiche.

Con questa tecnica è stato possibile eseguire un intervento accurato e rapido, con benefici sia durante la procedura sia nel decorso post-operatorio. Il paziente, infatti, ha potuto iniziare precocemente il percorso riabilitativo, con mobilizzazione già dal giorno successivo all’intervento.

L’impiego della navigazione computerizzata è oggi parte integrante dell’attività della UOC di Ortopedia e Traumatologia, diretta dal dott. Antonio Pasquale Vadalà, e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica e clinica intrapreso dalla ASL Roma 5 e dall’ospedale di Tivoli. Con questa implementazione, inoltre, il San Giovanni Evangelista si aggiunge ai centri ortopedici del Lazio in grado di eseguire interventi di sostituzione protesica assistiti da sistemi di navigazione avanzata.

L’elevato livello di specializzazione raggiunto dall’Unità Operativa trova conferma non solo nella chirurgia protesica, ma anche nell’attività traumatologica. L’ospedale di Tivoli è oggi infatti tra le poche strutture regionali in cui possono essere effettuati interventi su casi complessi di politrauma con associate fratture del bacino. Inoltre, il reparto registra percentuali particolarmente elevate di interventi su pazienti anziani con frattura del collo del femore eseguiti entro 48 ore dall’accesso in Pronto Soccorso, garantendo così un’assistenza chirurgica tempestiva e appropriata. Anche sul fronte della chirurgia elettiva, infine, l’introduzione dei sistemi di navigazione, oltre alla recente acquisizione di una nuova colonna artroscopica, ha ulteriormente ampliato l’offerta assistenziale dell’Ortopedia di Tivoli.