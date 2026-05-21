Tiroide e alimentazione, il legame che in pochi conoscono. Consulenze gratuite all’Aou pisana

Pisa, 21 maggio 2026 – Il 25 maggio si celebra la giornata principale della Settimana mondiale della tiroide, che proseguirà fino al 31 maggio. Il tema scelto per quest’anno sarà “Tiroide e nutrizione”, un argomento di grande attualità e interesse per la salute pubblica. Scopo dell’evento è sensibilizzare cittadini e pazienti sul legame esistente tra alimentazione, stile di vita e corretto funzionamento della tiroide.

E lunedì 25, all’ingresso dell’accettazione di Endocrinologia, allo stabilimento di Cisanello dell’Aou pisana – che è ospedale di riferimento a livello nazionale per la cura delle patologie tiroidee – ci sarà una postazione con medici e dietisti per dare informazioni e chiarimenti sul rapporto tra alimentazione e patologie tiroidee e verrà anche distribuito materiale divulgativo.

La tiroide è una ghiandola endocrina fondamentale per il metabolismo basale e per il benessere generale dell’organismo. Negli ultimi anni l’attenzione verso il ruolo della nutrizione nella prevenzione e nel mantenimento di un buono stato di salute è cresciuta notevolmente. In questo contesto, una corretta alimentazione, associata a uno stile di vita equilibrato, rappresenta lo strumento più efficace per promuovere il benessere generale e ridurre il rischio di numerose patologie croniche.

Anche la tiroide risente in modo significativo delle abitudini alimentari e della qualità della dieta. Nutrienti come iodio, selenio, zinco e vitamine svolgono un ruolo essenziale nella produzione e nel corretto funzionamento degli ormoni tiroidei, contribuendo al mantenimento dell’equilibrio metabolico dell’organismo. Viceversa, obesità e stile di vita sedentario possono associarsi a un suo malfunzionamento.

Gli eventi incardinati nel corso della Settimana mondiale della tiroide avranno lo scopo di promuovere informazioni corrette, basate su evidenze scientifiche, per aiutare le persone a comprendere l’importanza di scelte alimentari consapevoli e di uno stile di vita sano nel contesto del benessere tiroideo. In un contesto in cui spesso circolano sul web consigli privi di fondamento scientifico, diete drastiche o presunti rimedi naturali, diventa fondamentale fornire ai cittadini strumenti affidabili per orientarsi e per evitare comportamenti potenzialmente dannosi per la salute.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto tra disfunzioni tiroidee e obesità. L’obesità rappresenta oggi una delle principali sfide sanitarie a livello globale ed è noto come possa influenzare il funzionamento della tiroide. In molte persone con eccesso di peso si osserva infatti un lieve aumento del TSH, l’ormone che stimola la tiroide, senza che ciò significhi necessariamente la presenza di una vera malattia tiroidea. Questo aspetto è importante perché spesso porta a interpretazioni errate o a diagnosi inappropriate. Allo stesso tempo, alcune alterazioni della funzione tiroidea possono contribuire a modificazioni del peso corporeo e del metabolismo, rendendo ancora più evidente il legame tra nutrizione, equilibrio endocrino e salute generale.

La Settimana mondiale della tiroide si pone quindi l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza nella popolazione, promuovendo buone pratiche di prevenzione e salute. Informare correttamente significa aiutare le persone a riconoscere l’importanza di controlli adeguati, di una dieta varia ed equilibrata e del confronto con professionisti qualificati. Significa anche contrastare la diffusione di notizie false e di approcci non supportati dalla scienza, che rischiano di creare confusione e di compromettere il benessere dei pazienti.

Attraverso iniziative informative, campagne di sensibilizzazione e il coinvolgimento degli specialisti, la Settimana mondiale della tiroide 2026 vuole dunque ribadire un messaggio chiaro: prendersi cura della propria alimentazione e adottare uno stile di vita sano rappresentano strumenti fondamentali per la salute della tiroide e dell’intero organismo.