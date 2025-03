Thomas Schael nuovo Commissario della Città della Salute di Torino

Dott. Thomas Schael

Torino, 3 marzo 2025 – Sabato 1° marzo 2025 Thomas Schael si è insediato quale nuovo Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’Assessore alla Sanità Federico Riboldi e del Direttore della Scuola di Medicina dell’Università di Torino Paola Cassoni. L’incarico commissariale sarà della durata di cinque anni.

“Sono orgoglioso di questo nuovo incarico. Ringrazio il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità Federico Riboldi per la fiducia accordatami. Si tratta di un grande riconoscimento professionale e allo stesso tempo di una grande sfida. Accetto con entusiasmo di dirigere una delle più prestigiose e importanti Aziende ospedaliere italiane, quale la Città della Salute e della Scienza. Un contesto di servizi sanitari che garantiscono alla popolazione interventi di diagnosi e cura di altissimo livello, di cui ogni persona che ne ha avuto bisogno riconosce il fondamentale aiuto ricevuto in termini di salute. Così come sono preziosi e di qualità eccellente gli insegnamenti universitari e la ricerca che contraddistinguono questo insieme professionale”, dichiara Thomas Schael.

“Per conoscere tutte le componenti dell’Azienda sarà fondamentale instaurare un dialogo costantemente aperto, indirizzato a costruire una visione condivisa sul futuro della Città della Salute, oltre che a risolvere insieme i problemi che troveremo sulla nostra strada – prosegue Schael -Intendo creare un clima di fiducia con tutte le professioni interne e con i numerosi interlocutori esterni e gli stakeholder del sistema sanitario piemontese. Considero la Città della Salute nelle sue articolazioni un DEA di terzo livello, anche se non previsto nel DM 70, con un posizionamento alla pari con le realtà europee del Pascal di Parigi e Charité di Berlino”.

“Scriveremo insieme alla Regione e a chi ne vuole far parte un piano di sviluppo dell’Azienda, anche con la prospettiva del trasloco nel Parco della Salute, a partire da un disegno volto ad ottimizzare le risorse per il potenziamento della qualità dei servizi. Su queste basi si potrà remare in un’unica direzione, quella della crescita e del miglioramento della “Città della Salute”, finalizzati alla soddisfazione professionale dei suoi operatori e alla risposta ai bisogni sanitari dei piemontesi e di tutti quelli che si rivolgono a noi per essere aiutati. Come disse Seneca:”Il saggio non dice mai tutto quello che pensa, ma sempre ciò che conviene dire”, conclude Schael.

“Buon lavoro a Thomas Schael, da oggi alla guida dell’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Un’eccellenza della sanità piemontese e anche una delle realtà che, più di altre, sono chiamate alla sfida del progresso e dell’innovazione con la realizzazione del nuovo Parco della Salute. A Schael, come agli altri direttori, va il nostro augurio di proficua collaborazione sapendo che l’impegno di tutti, nei prossimi anni, deve essere orientato alla riduzione delle liste d’attesa e all’eccellenza delle cure all’interno di un sistema sanitario universale, gratuito e accessibile a tutti” dichiara Alberto Cirio.

“La scelta di un professionista di riconosciute capacità manageriali come Thomas Schael, apprezzato a livello nazionale nei vari incarichi che ha ricoperto, è la dimostrazione di quanto sia importante per la Regione la gestione dell’Azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Un’eccellenza che vogliamo sia sempre di più la punta di diamante della sanità regionale e un riferimento a livello nazionale. Nei prossimi anni sono molte le sfide che ci attendono e una delle più importanti riguarda proprio il Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione, opera fondamentale per la città, per la regione e non solo. È necessaria la collaborazione di tutti: Schael, come gli altri direttori generali che abbiamo scelto all’inizio dell’anno sulla base di valutazioni di competenza professionale, potrà dare un forte contributo per migliorare ancora la sanità del Piemonte che è l’obiettivo principale del nostro lavoro di ogni giorno. Colgo l’occasione dell’insediamento del Commissario Schael per ribadire ancora una volta, come ho già fatto pubblicamente, partendo proprio dalla vicenda giudiziaria che riguarda pochi professionisti della Città della Salute, il mio grazie ai medici e a tutto il personale sanitario per l’abnegazione con la quale l’assoluta maggioranza di loro svolge il proprio incarico” dichiara l’Assessore alla Sanità Federico Riboldi.

“Tutta la comunità universitaria di medici e operatori sanitari che quotidianamente svolge attività clinico – assistenziale nella Città della Salute continuerà ad esprimere al meglio la propria professionalità nei percorsi di diagnosi e cura delle e dei pazienti, con profonda determinazione, responsabilità e competenza, e con spirito di grande collaborazione con il dott. Schael. Siamo altresì certe e certi di poter trovare nella guida del Commissario la volontà di supportare l’eccellenza e l’attività di ricerca che caratterizzano fortemente la Città della Salute, che nel 2024 è stata sede di progettazione e conduzione del 38% degli studi clinici attivati in regione Piemonte, garantendo uniche opportunità terapeutiche di avanguardia ai pazienti e contribuendo in maniera importante all’innovazione della pratica clinica. La Città della Salute è un riferimento regionale e sovraregionale per i percorsi di diagnosi e cura ed espressione di eccellenza degli stessi, con una forte attrattività e una importante mobilità attiva in entrata in alcuni ambiti. A questo concorrono le forti sinergie tra tutte le figure professionali che quotidianamente lavorano affiancate in CDSS, indipendentemente dall’essere medici ospedalieri o universitari. Non esiste una contrapposizione tra queste due anime, ma al contrario una consuetudine alla collaborazione quotidiana, che è elemento prezioso di crescita ed è rafforzata dall’integrazione multidisciplinare” dichiara Paola Cassoni.