Terremoti, tsunami, vulcani: ARISTOTLE diventa un Centro formale. L’INGV rafforza il suo ruolo nella protezione civile europea

Roma, 18 maggio 2026 – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha istituito il Centro Multi-Hazard ARISTOTLE-ENHSP (“All Risk Integrated System Towards The Holistic Early-warning” – European Natural Hazard Scientific Partnership), formalizzando internamente una struttura operativa che da quasi dieci anni rappresenta un pilastro del sistema europeo di gestione delle emergenze da disastri naturali.

Il Centro Multi-Hazard ARISTOTLE-ENHSP sostiene e consolida il Consorzio ARISTOTLE, un partenariato internazionale che coinvolge 23 istituzioni provenienti da 14 Stati Membri e Partecipanti al Meccanismo Unionale di Protezione Civile. L’INGV è il coordinatore del Consorzio sin dalla sua prima fase pilota avviata nel 2016 ed è coinvolto negli Hazard Group Terremoti, Tsunami e Vulcani.

La costituzione del Centro risponde all’esigenza di dare a questa attività una struttura di supporto formale e adeguata, dopo quasi dieci anni di attività continuativa a livello europeo. Il Centro permetterà di organizzare con maggiore efficacia il lavoro del team, garantire la continuità e la qualità del servizio nel tempo, e rafforzare il legame tra le attività operative quotidiane e la ricerca scientifica. Sarà inoltre uno spazio per investire nella formazione del personale e per sviluppare nuovi strumenti di analisi e monitoraggio, aprendo nuove opportunità di collaborazione e finanziamento a livello internazionale.

“L’istituzione del Centro Multi-Hazard ARISTOTLE-ENHSP rappresenta un passo importante per consolidare all’interno dell’INGV un’esperienza scientifica e operativa di rilievo europeo – dichiara Fabio Florindo, presidente dell’INGV – Dopo quasi dieci anni di attività continuativa, dotiamo ARISTOTLE di una struttura stabile capace di rafforzare ulteriormente il contributo dell’INGV alla gestione dei rischi naturali e alla protezione civile europea”.

Infatti, in un decennio di operatività, ARISTOTLE ha sviluppato e condiviso dati, metodologie e strumenti innovativi per la valutazione dei rischi naturali considerando le possibili interazioni tra i diversi fenomeni e la loro evoluzione nel tempo.

Il servizio consente di trasformare informazioni scientifiche multiparametriche complesse in informazioni chiare, tempestive e immediatamente utilizzabili a supporto dal Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze (ERCC) della DG-ECHO, l’ente di Protezione Civile della Commissione Europea, rafforzando le capacità di preparazione, risposta e gestione delle emergenze a livello europeo.

La rilevanza del servizio offerto all’ERCC è paragonabile, per natura e impegno, a quella che l’INGV svolge per il Dipartimento per la Protezione Civile italiano nell’ambito della sorveglianza sismica, vulcanica e dell’allerta tsunami, sottolineando l’elevata rilevanza scientifica e istituzionale del progetto.