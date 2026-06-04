Terremoti e maremoti sotto il controllo dell’IA: accordo strategico tra INGV e CINECA

Rafforzata la collaborazione per sviluppare soluzioni avanzate basate su supercalcolo, AI e gestione dei dati a supporto del monitoraggio dei rischi naturali e dei sistemi di allerta

Roma, 4 giugno 2026 – Si è svolto presso il DAMA Tecnopolo di Bologna un incontro istituzionale tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il CINECA, finalizzato a rafforzare la collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Enti nei settori del monitoraggio sismico, dell’allerta tsunami, del calcolo scientifico ad alte prestazioni (HPC), dell’Intelligenza Artificiale (AI) e delle infrastrutture digitali avanzate.

All’incontro hanno partecipato, per l’INGV, il Presidente Fabio Florindo, Salvatore Stramondo, Direttore del Dipartimento Terremoti, Tomaso Esposti Ongaro, Direttore della Sezione di Pisa e delegato INGV nell’Assemblea Consortile CINECA, Stefano Lorito, Coordinatore del Centro Allerta Tsunami (CAT), Emanuele Casarotti, Coordinatore del Centro per le Geoscienze Computazionali, Alfonso Giovanni Mandiello, Responsabile dell’Unità Funzionale “Acquisizione, controllo e distribuzione dati”, Matteo Quintiliani, Responsabile dell’Unità Funzionale “Sviluppi Scientifici ed Operatività per la Sorveglianza Sismica”, e Stefano Cacciaguerra, Responsabile del Centro Servizi Informatici e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Big Data. Per CINECA erano presenti il Presidente Francesco Ubertini, Gabriella Scipione, Direttore del Dipartimento HPC, Chiara Dellacasa, Responsabile “Data and AI Services”, Giorgio Amati, Responsabile “Computational Fluidodynamics”, Piero Lanucara, Responsabile “Earth Sciences” e Matteo Angelinelli, TCTO del progetto IT4LIA AI Factory .

La visita ha rappresentato un momento di confronto strategico sulle prospettive di collaborazione tra INGV e CINECA, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni innovative per la sorveglianza sismica, l’allerta tsunami, l’urgent computing, la gestione di grandi moli di dati scientifici e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale alle Scienze della Terra.

Nel corso della visita sono stati discussi i primi passi concreti di una roadmap condivisa, con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile e in relazione all’evoluzione del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert per il rischio maremoto.

“L’integrazione operativa tra Cloud, High Performance Computing e Intelligenza Artificiale rappresenta oggi un elemento fondamentale di interesse nazionale – ha dichiarato Stefano Lorito, Coordinatore del Centro Allerta Tsunami dell’INGV – In questo contesto, il ruolo del CINECA è abilitante per sostenere un’evoluzione dei sistemi di sorveglianza e monitoraggio e per rafforzare la comunicazione del rischio verso la cittadinanza, affinché rimangano pienamente allineati con i rapidi sviluppi tecnologici legati all’avvento dell’Intelligenza Artificiale.”

L’INGV, componente del Sistema Nazionale di Protezione Civile, svolge attività, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di sorveglianza sismica sul territorio nazionale e di allerta tsunami presso la Sala Operativa di Roma. Presso tale struttura opera il Centro Allerta Tsunami che contribuisce al sistema di allertamento per il rischio maremoto nell’area mediterranea, in raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con i sistemi internazionali di riferimento.

Il CINECA gestisce una delle principali infrastrutture nazionali ed europee per il Supercalcolo, l’Intelligenza Artificiale, il Cloud e il supporto tecnico-scientifico alla ricerca. In questo quadro, il DAMA-Tecnopolo – DAta MAnifattura Emilia-Romagna di Bologna è un nodo di riferimento per le infrastrutture digitali avanzate del Paese.

Un elemento di particolare rilievo è la presenza di un Centro Elaborazione Dati INGV all’interno del DAMA-Tecnopolo. Tale collocazione rappresenta un punto di forza strategico, poiché consente all’Istituto di operare in prossimità fisica e logica rispetto alle principali infrastrutture ICT nazionali e, in prospettiva, di raggiungere sistemi di calcolo, storage e servizi digitali di punta direttamente dall’interno dell’ecosistema del Tecnopolo.

Al centro dell’incontro anche l’iniziativa AI Factory, co-finanziata da EuroHPC JU, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), di cui CINECA è Ente ospitante nell’ambito del progetto IT4LIA. Si tratta di un’infrastruttura orientata all’Intelligenza Artificiale, concepita per supportare ricerca, pubbliche amministrazioni e sistema produttivo. In questo contesto, le possibili sinergie con INGV riguardano in particolare l’utilizzo integrato di tecniche di AI, HPC e data analytics per il potenziamento dei sistemi di monitoraggio, l’analisi in tempo reale dei dati geofisici e lo sviluppo di workflow scientifici avanzati.

“L’evoluzione delle tecnologie HPC e dell’Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per innovare il monitoraggio dei fenomeni naturali e la gestione del rischio – ha dichiarato Fabio Florindo, Presidente dell’INGV – La collaborazione con CINECA si inserisce anche nel quadro del crescente investimento dell’INGV all’interno di ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing. Questo consente all’Istituto di partecipare in modo più incisivo alla definizione delle priorità tecnologiche e scientifiche del Centro, rafforzando la capacità di intercettare opportunità progettuali e di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture digitali strategiche per la ricerca nazionale”.

INGV e CINECA collaborano da oltre venti anni in progetti strategici nazionali e internazionali nei settori del supercalcolo, delle infrastrutture digitali e delle applicazioni scientifiche avanzate. L’obiettivo condiviso è oggi quello di consolidare una collaborazione stabile, orientata sia al medio periodo sia ad azioni operative di breve termine, capace di integrare competenze scientifiche, infrastrutture HPC e AI, sistemi di gestione dati e applicazioni per la protezione civile.

Il percorso avviato apre, inoltre, a ulteriori prospettive di collaborazione che potranno, in una fase successiva, estendersi anche alle attività del Dipartimento Vulcani e del Dipartimento Ambiente di INGV, valorizzando le rispettive competenze all’interno della stessa traiettoria di integrazione scientifica e tecnologica.