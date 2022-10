Termosifoni a 19 gradi, il virologo Pregliasco: “Nessun effetto negativo per la salute”

Prof. Fabrizio Pregliasco

Milano, 7 ottobre 2022 – Come già ribadito in diverse occasioni, ci si aspetta che la prossima stagione influenzale possa essere più dura rispetto agli ultimi anni. La rimozione delle limitazioni contro il Covid-19 renderà infatti più semplice la diffusione dei virus influenzali. Inoltre le persone riprenderanno verosimilmente a viaggiare di più anche in inverno, aumentando la possibile esposizione. Infine, il nostro sistema immunitario potrebbe essere più vulnerabile, non essendo esposto al virus dell’influenza da un po’ di tempo.

A fronte di un’inflazione che non sembra arrestarsi e del crescente costo del gas, il Governo ha reso poi nota l’intenzione di abbassare di un paio di gradi il riscaldamento di case, uffici e scuole per limitare i consumi di gas, misura che ha fatto impensierire molti italiani, spaventati dalla possibilità di dover trascorrere l’inverno al freddo anche tra le mura di casa. Molti, infatti, temono che prendere freddo porti a un abbassamento delle difese immunitarie e in tanti si chiedono se tenere il termostato a 19 gradi sia dannoso per la salute.

“Il calo o l’aumento della temperatura esterna è in effetti qualcosa che avvertiamo immediatamente sul nostro corpo. Una diminuzione delle temperature ha un effetto soprattutto sull’apparato cardiovascolare: il nostro organismo reagisce facendo aumentare la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca”, spiega il prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore scientifico di Osservatorio Influenza, Professore Associato di igiene generale ed applicata presso la sezione di Virologia del Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’università degli studi di Milano e Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi Sant’ Ambrogio di Milano

“È stato dimostrato come vivere regolarmente in un ambiente troppo freddo abbia un effetto negativo sulla salute ed è noto che vivere in case in cui il termostato indica valori troppo bassi concorra a causare un aumento delle malattie e dei decessi durante l’inverno – continua Pregliasco – Ma nel passaggio da 20 a 19 gradi la sensibilità è elevata, ma i rischi per la salute sono contenuti. Anzi, in realtà, tenere un grado in meno in casa, non solo fa risparmiare ma è la temperatura perfetta”.

“In linea generale, nessun timore dunque in vista di una stretta che appare necessaria per far fronte al costo del gas, schizzato alle stelle. Se si ha freddo basta vestirsi un po’ più pesanti. Gli unici che potrebbero risentirne a livello di salute sono i soggetti fragili, a partire dalle persone più anziane. Con l’avanzare dell’età il nostro sistema di termoregolazione si deteriora: ecco perché molti anziani avvertono maggiormente il freddo e possono rischiare fenomeni di ipotermia senza accorgersene. È a loro che bisogna pertanto porre maggior attenzione nei mesi freddi”, spiega Pregliasco.

Detto ciò, occorre comunque farci trovare pronti per affrontare le malattie da raffreddamento e le sindromi influenzali che si manifestano con maggiore frequenza quando le temperature calano e iniziamo a trascorrere sempre più tempo nei luoghi chiusi. Per mettersi al riparo dalle conseguenze più fastidiose del freddo e dell’influenza, esistono infatti alcuni accorgimenti: