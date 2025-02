Terapia Intensiva rinnovata all’Istituto Ortopedico Rizzoli

Bologna, 30 gennaio 2025 – Un’area completamente ristrutturata di 1.400 metri quadrati accoglie il reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Uno spazio progettato per essere confortevole e funzionale, per pazienti e personale sanitario, con particolare attenzione a luminosità, ambienti spaziosi, percorsi chiari e intuitivi. Un investimento complessivo che sfiora i 6 milioni di euro.

All’inaugurazione hanno partecipato, con il direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna, l’assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Massimo Fabi e l’assessora alle Relazioni Internazionali e fondi europei del Comune di Bologna Anna Lisa Boni.

Il reparto ha tre macro-aree distinte: due a bassa intensità, che includono sala d’attesa, accettazione, studi medici, spogliatoi, e una ad alta intensità in cui si trovano box intensivi, box operativi, box pazienti infetti, spazio di lavoro infermieri. Tutti gli ambienti sensibili sono opportunamente protetti da stanze filtro e resi quanto più possibile trasparenti in modo da poter essere sempre controllati dalla sala equipe medico-infermieristica, collocata in posizione baricentrica. La distribuzione degli spazi garantisce anche semplicità di movimentazione dei posti letto di degenza e facilità nel raggiungimento veloce dei pazienti ricoverati.

Nel reparto viene garantita assistenza post operatoria ai pazienti sottoposti a interventi chirurgici ad alta complessità di ortopedia generale, ortoplastica, chirurgia oncologica, vertebrale, pediatrica e toracopolmonare.

“La Terapia Intensiva è al centro dell’attività di un ospedale chirurgico come il Rizzoli – sottolinea il direttore generale Anselmo Campagna – Dotarla quindi di spazi e attrezzature che consentano al personale medico e sanitario di svolgere al meglio il suo delicato compito è stato un obiettivo essenziale. Non semplice da raggiungere visto che la ristrutturazione completa di questi spazi si è intrecciata con altri due interventi, l’adeguamento antisismico dell’intero monoblocco ospedaliero e la ristrutturazione del primo piano per il trasferimento della day surgery. Ma questi lavori sono un passo importante per garantire che l’eccellenza del Rizzoli continui a essere a servizio di tutti i cittadini e le cittadine che ne hanno bisogno”.

“La ristrutturazione di un reparto così strategico per una struttura ospedaliera come la Terapia intensiva – afferma Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la Salute – rappresenta un importante e complesso traguardo raggiunto, ma anche un chiaro segno dell’impegno della sanità regionale nel rafforzare il sistema sanitario pubblico con strutture e tecnologie sempre più moderne e servizi all’avanguardia. Il nuovo reparto, che si aggiunge alle opere di adeguamento antisismico e ad altri significativi interventi eseguiti, è un esempio di come gli spazi e la tecnologia possano supportare il lavoro degli operatori sanitari e al tempo stesso fornire ai pazienti ambienti confortevoli e moderni. Un ulteriore salto di qualità per l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, già eccellenza della nostra sanità e punto di riferimento nazionale e internazionale”.