Terapia domiciliare del paziente SARS-CoV-2, da Assimefac una guida per i medici di medicina generale

Roma, 18 gennaio 2023 – “La situazione pandemica da SARS-CoV-2, pur essendo giunta a una svolta con caratteri epidemici, non autorizza ad un allentamento dell’attenzione. I dati diffusi dal Ministero della Salute a dicembre 2022 evidenziano, su base settimanale, un rassicurante calo del 21,2% dei contagi ma un preoccupante incremento dei decessi dell’11% con 798 casi in sette giorni”. Così Leonida Iannantuoni, presidente Assimefac (Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità), e Giovanni B. D’Errico, presidente CTS Assimefac annunciano la pubblicazione della guida per i medici di medicina generale in merito alla terapia domiciliare del paziente SARS-CoV-2.

“In epoca di globalizzazione, al fine di scongiurare e prevenire un nuovo e drammatico focolaio globale, si attenzioni la severa situazione della Cina ove, nell’arco di venti giorni, si sono verificati 248 milioni di nuovi casi”.

“L’aggiornamento della guida vuole focalizzarsi sulla terapia domiciliare del paziente affetto da SARS-CoV-2, prendendo in considerazione l’utilizzo corretto dei Fans (antinfiammatori non steroidei) e degli antivirali utilizzabili dal medico di medicina generale”.

Di seguito la guida: