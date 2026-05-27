Terapia del dolore, visite gratuite all’A.O. Moscati

Avellino, 27 maggio 2026 – “Io mi prendo cura”. È il messaggio scelto per la XXV Giornata Nazionale del Sollievo, che si celebra il 31 maggio, promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Fondazione Gigi Ghirotti. Un messaggio che richiama il valore della vicinanza, dell’ascolto e dell’assistenza alle persone che affrontano il dolore e la sofferenza.

“Il diritto al sollievo è un dovere” e “curare per guarire è spesso possibile, prendersi cura per il sollievo è sempre possibile” non sono slogan, ma inviti a garantire sempre di più l’accesso alle cure palliative a chi ne ha bisogno. Anche l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino aderisce alla Giornata del Sollievo, promuovendo una mattinata dedicata alle visite gratuite di terapia del dolore.

Domenica 31 maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00, al secondo piano della Città ospedaliera, sarà possibile effettuare una visita con gli specialisti dell’Unità operativa di Terapia del Dolore, guidata da Tiziana Tirri.

Le consulenze sono gratuite e saranno effettuate fino a esaurimento dei posti disponibili. È necessaria la prenotazione, che si può effettuare attraverso il seguente link: https://outlook.office.com/book/Giornatadelsollievo2026@aosgmoscati.onmicrosoft.com/

oppure inquadrando il QR Code qui sotto:

L’iniziativa rappresenta un’occasione di sensibilizzazione sull’importanza delle cure palliative e della terapia del dolore, strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone affette da patologie croniche o invalidanti, mettendo al centro la dignità della persona e il valore della presa in carico.