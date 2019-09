Terapia del dolore, selezionato studio dell’ospedale di Forlì al congresso internazionale EFIC Forlì, 3 settembre 2019 – Continua l’impegno scientifico dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Forlì, diretta dal dott. Stefano Maitan. E anche questa volta il tema è la terapia del dolore, per la quale l’Unità Operativa riceve da diversi anni riconoscimenti e partecipazioni prestigiose. All’11º congresso internazionale della European Federation of IASP Chapters (EFIC), che si terrà a Valencia (Spagna) dal 4 al 7 settembre, infatti, il dott. Emanuele Piraccini, responsabile del Centro di Terapia del Dolore dell’Ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlí , presenterà il lavoro scientifico “Ultrasound Guided Erector Spinae Block for post Thoracoscopy Pain Syndrome” che espone i vantaggi dell’utilizzo di un blocco nervoso ecoguidato nel trattamento del dolore cronico, che può svilupparsi dopo un intervento chirurgico. La ricerca è stata selezionata come uno dei migliori lavori provenienti da tutto il mondo tra i vari professionisti che si occupano a qualunque livello di terapia del dolore. Verranno presentati studi svolti da anestesisti, algologi, neurologi, fisiatri, ortopedici, neurochirurghi, reumatologi e altri specialisti coinvolti nello studio e nel trattamento del dolore, inclusi biologi, fisioterapisti e psicologi. Il dott. Piraccini parteciperà anche a una tavola rotonda, all’interno dello stesso congresso, dove si parlerà della gestione di una delle più frequenti patologie dolorose croniche, ovvero il mal di schiena.

