Terapia del dolore, boom di trattamenti a Lamezia: ozonoterapia e radiofrequenze in forte crescita

Lamezia Terme, 1 aprile 2025 – In costante aumento le prestazioni del Centro di terapia del dolore, attivo all’interno del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, collegato alla rete regionale del dolore e afferente alla Struttura complessa Anestesia e Rianimazione. Il Centro ha implementato la metodica dell’ossigeno-ozonoterapia, che consiste nella somministrazione di una miscela di ossigeno puro e ozono a concentrazioni variabili.

La procedura è indicata nel trattamento di numerose patologie, poiché differenti vie di somministrazione (locali come semplici infiltrazioni e generali, per esempio attraverso il proprio sangue) e concentrazioni di ozono portano a differenti effetti terapeutici. Le cure di ozonoterapia sono eseguite con l’ausilio della diagnostica ecografica e la struttura si avvale di un’equipe composta da 5 medici anestesisti e 3 infermieri.

Nel 2024 le prestazioni di ozonoterapia ambulatoriale sono state oltre 3.500, con un incremento del 40% rispetto agli anni precedenti; nell’anno in corso sono già stati erogati circa 1.000 trattamenti.

Sono tante le patologie per le quali è stata dimostrata l’efficacia dell’ossigeno-ozonoterapia, antivirale naturale, non invasivo senza effetti collaterali che può aiutare a combattere disturbi muscolo-scheletrici, malattie infiammatorie e vascolari, infezioni sostenute da batteri resistenti.

La letteratura scientifica riconosce a questo particolare ‘farmaco’ un’efficacia terapeutica che in alcuni casi è anche superiore ad altri trattamenti, in altri ne migliora la risposta, sottolineando sia la bassissima incidenza di effetti collaterali dovuti all’azione propria del gas, sia quella di complicanze relative alle tecniche di applicazione.

Tra le proprietà principali dell’ozono troviamo un’azione anti-infiammatoria, anti-edemigena e anti-dolorifica, un’azione disidratante sul nucleo polposo in caso di ernia del disco, riattivazione del microcircolo con azione rigenerante i tessuti, azione cicatrizzante e azione antibatterica, antivirale, antimicotica.

In aumento anche le terapie con radiofrequenze, un trattamento che consiste in procedure di neuromodulazione o neuroablazione tramite l’utilizzo di onde elettromagnetiche, ed è utile in caso di dolore refrattario ad altre terapie.

Un altro servizio fornito dal Centro è quello della pre-ospedalizzazione di pazienti complessi, con oltre 1.200 visite all’anno, in previsione di un intervento chirurgico programmato entro 30 giorni dalla data di accesso, con miglioramenti delle indicazioni, riduzione delle complicanze e minori disagi per i pazienti, che si giovano di una riduzione dei giorni di degenza.

L’ambulatorio fornisce anche un servizio per accessi vascolari in pazienti con scarso patrimonio venoso e necessità di terapie continuative. L’accesso alle prestazioni del Centro per la terapia del dolore avviene tramite prenotazione con impegnativa per “visita antalgica” o “visita algologica”.