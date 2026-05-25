Telechirurgia intercontinentale, intervento robotico da Roma su paziente a Pechino

Roma, 25 maggio 2026 – Roma si prepara ad accogliere, dal 3 al 5 giugno 2026 presso l’Auditorium della Tecnica, la XXII edizione di “Challenges in Laparoscopy, Robotics & AI” (CILR), tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla chirurgia urologica mininvasiva e alla robotica avanzata.

Promosso dal prof. Vito Pansadoro, l’evento vedrà l’Auditorium collegato in diretta con le sale operatorie dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e del PLA Hospital di Pechino. Il congresso riunirà nella Capitale oltre 1.000 specialisti internazionali provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia, con sessioni di chirurgia live, confronto scientifico multidisciplinare e dimostrazioni delle più avanzate tecnologie applicate alla chirurgia.

Il congresso sarà guidato da una faculty internazionale composta da Richard Gaston di Bordeaux, Inderbir Gill di Los Angeles, Vito Pansadoro e Giuseppe Simone di Roma, James Porter di Seattle e Xu Zhang di Pechino, figure di riferimento mondiale nei rispettivi ambiti della chirurgia urologica e robotica.

Telechirurgia intercontinentale tra Roma e Pechino

Prof. Vito Pansadoro

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026 figura una dimostrazione di telechirurgia robotica intercontinentale tra Roma e Pechino, in programma il 4 giugno 2026, destinata ad attirare l’attenzione della comunità medico-scientifica internazionale. Nel corso della procedura, il paziente si troverà presso il PLA Hospital di Pechino, mentre il prof. Qingbo Huang opererà dall’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena attraverso una console robotica avanzata collegata in tempo reale tra i due continenti. L’intervento riguarderà la rimozione di un trombo neoplastico della vena cava inferiore, una delle procedure più complesse della chirurgia urologica robotica avanzata.

Il trombo tumorale è una massa neoplastica che invade il sistema venoso e che, nei casi più avanzati, può estendersi fino alla vena cava inferiore, il principale vaso sanguigno che riporta il sangue dalla parte inferiore del corpo al cuore. Si tratta di un intervento ad altissima complessità tecnica e ad elevato rischio chirurgico, che richiede estrema precisione operatoria, coordinamento multidisciplinare e l’impiego di tecnologie robotiche di ultima generazione.

La connessione tra Europa e Asia sarà garantita da una rete digitale dedicata ad alta affidabilità, progettata per assicurare una latenza minima e la massima precisione nella trasmissione dei movimenti chirurgici, condizione indispensabile per la sicurezza della procedura. La dimostrazione rappresenta una delle applicazioni più avanzate della chirurgia robotica a distanza e della telemedicina internazionale, aprendo nuove prospettive per la collaborazione chirurgica globale e per il futuro della medicina mininvasiva.

La telechirurgia internazionale era già stata sperimentata con successo durante l’edizione 2024 del congresso, quando venne eseguita la prima prostatectomia radicale robotica transcontinentale con chirurgo a Roma e paziente a Pechino. L’edizione 2026 punta ora a superare quel traguardo affrontando una delle procedure più impegnative dell’intera chirurgia urologica.

Innovazione tecnologica e chirurgia robotica

Il sistema utilizzato rappresenta l’evoluzione delle piattaforme robotiche di ultima generazione sviluppate per trasferire in tempo reale il gesto chirurgico, superando i limiti geografici tradizionali e ridefinendo il concetto stesso di sala operatoria. Saranno inoltre impiegate cinque piattaforme robotiche di aziende differenti, alcune delle quali dotate di funzionalità avanzate per l’esecuzione di telechirurgia. Un focus speciale sarà dedicato anche alla chirurgia single port e alle nuove applicazioni della robotica ricostruttiva avanzata, con tecniche mini-invasive che consentono in alcuni casi dimissioni del paziente in giornata.

Programma scientifico

Per tre giornate Roma diventerà il centro della chirurgia urologica avanzata, con sessioni multi-schermo di chirurgia live, tavole rotonde e approfondimenti scientifici dedicati alle più moderne tecniche chirurgiche. Saranno eseguiti circa 40 interventi chirurgici in tre giorni presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Accanto alla chirurgia live, il congresso presenterà anche 20 “Semi Live” selezionati a livello internazionale tra oltre 60 procedure preregistrate provenienti da tutto il mondo, consentendo di mostrare in forma sintetica e didattica anche gli interventi più lunghi e complessi.

Il programma affronterà temi centrali della chirurgia urologica contemporanea, dalla nefrectomia parziale robot-assistita alla prostatectomia radicale robotica, fino alla chirurgia ricostruttiva avanzata e alla gestione dei casi più complessi di chirurgia pelvica. Una sessione speciale sarà dedicata alle nuove tecnologie per il trattamento del tumore della prostata, con approfondimenti su HIFU, Aquablation e terapia focale.

Intelligenza artificiale e chirurgia del futuro

Un focus centrale dell’edizione 2026 sarà dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale in chirurgia, con particolare attenzione ai sistemi predittivi basati su big data clinici e alle nuove tecnologie di supporto decisionale in sala operatoria. L’obiettivo non è sostituire il chirurgo, ma affiancarlo attraverso strumenti in grado di migliorare precisione, pianificazione e personalizzazione delle procedure chirurgiche.

Roma hub internazionale della chirurgia del futuro

Con la XXII edizione del CILR, Roma consolida il proprio ruolo tra i principali hub internazionali per la chirurgia robotica, la telemedicina avanzata e l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito clinico. Attraverso la chirurgia live, la telechirurgia intercontinentale e le nuove piattaforme robotiche, il congresso conferma la propria funzione di riferimento internazionale per l’innovazione nella chirurgia mini-invasiva.