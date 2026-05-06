Tecnologia e umanizzazione delle cure in Area Critica, meeting Aaroi-Emac

Roma, 6 maggio 2026 – Innovazione tecnologica, qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure nei contesti sanitari più complessi e delicati, nuovi modelli organizzativi del lavoro dei professionisti dell’Area Critica: questi i grandi temi della VII edizione di SAQURE, il Meeting AAROI-EMAC in programma al Crowne Plaza Roma – St. Peter’s dal 7 al 9 maggio 2026.

In apertura dei lavori del congresso, dal titolo “Tecnologia e Umanizzazione delle Cure in Anestesia, Rianimazione, Emergenza e Area Critica”, il messaggio di saluto del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, e a seguire un focus sulla sanità digitale, con gli interventi dell’on. Simona Loizzo, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Sanità Digitale e Terapie Digitali, e del dott. Alfredo Cesario, CEO di Gemelli Digital Medicine and Health (GDMH).

Oltre agli argomenti clinici che riguardano l’Anestesia e la Rianimazione e l’Emergenza-Urgenza sia Intra sia PreOspedaliera, si affronteranno tematiche sul fine vita e sulla donazione di organi, approfondendone gli aspetti comunicativi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e medico-legali.

Ampio spazio sarà infatti dedicato al tema della responsabilità professionale, con un intervento del viceministro della Giustizia, sen. Francesco Paolo Sisto. Un altro importante filo conduttore del meeting, inoltre, sarà quello di individuare le possibili implementazioni dell’efficienza del management sanitario, con l’obiettivo di un uso più mirato delle risorse, che tra l’altro possono avere un impatto migliore sull’outcome dei pazienti.

“Il Meeting annuale dell’AAROI-EMAC è un momento di confronto concreto sulle trasformazioni del sistema sanitario – dichiara Emanuele Iacobone, Responsabile Scientifico del Meeting – Dalla sanità digitale alla gestione dell’emergenza-urgenza, fino ai temi più complessi come fine vita e trapianti, la crescente complessità dei percorsi assistenziali richiede una reale integrazione tra competenze, innovazione e modelli organizzativi di cui occorre parlare in maniera approfondita e appropriata”.

“SAQURE – afferma Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC – vuole essere sin dalla sua prima edizione un punto di incontro tra professionisti sanitari, non solo sugli aspetti clinici ma anche su tutte le componenti che caratterizzano il lavoro quotidiano in sanità. In un contesto segnato da diverse criticità, soprattutto in un ambito delicato come quello dell’Area Critica, diventano centrali – ad esempio – l’organizzazione, il lavoro in team, la comunicazione sempre nell’ottica della piena centralità del paziente. Questo Meeting contribuisce a diffondere e rafforzare una cultura della sicurezza e della responsabilità, elementi imprescindibili per garantire la qualità del Servizio Sanitario Nazionale”.