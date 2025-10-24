Tecnologia d’avanguardia per diagnosticare noduli tiroidei, riconoscimento internazionale all’Endocrinologia di Grosseto

Da sin: Nicola Libertà De Carli, ⁠Maja Rossi, ⁠Elio Marchetti, ⁠Marco Capezzone

Grosseto, 24 ottobre 2025 – Pubblicato dalla rivista scientifica internazionale International Journal of Molecular Sciences un nuovo lavoro scientifico della Uosd Endocrinologia di Grosseto che con la collaborazione della Unità operativa di Anatomia Patologica diretta dal dott. Nicola Libertà De Carli e alla Uos Patologia Clinica Molecolare diretta dalla dott.ssa Maja Rossi, ha riportato i risultati dell’applicazione dell’innovativa tecnica molecolare “Next Generation sequencing” su agoaspirato tiroideo nell’ospedale Misericordia di Grosseto.

“Tale tecnologia – dichiara il dott. Capezzone – ha permesso di stabilire con estrema precisione la diagnosi di natura dei noduli tiroidei soprattutto nelle lesioni indeterminate, cioè quelle dove la citologia tradizionale non è in grado di distinguere la natura benigna o maligna del nodulo tiroideo”.

Questa tecnologia d’avanguardia è attualmente disponibile nelle due strutture ospedaliere dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est di Grosseto e di Arezzo. Inoltre, grazie alla stretta collaborazione tra Anatomia Patologica ed Endocrinologia, con la collaborazione del dott. Elio Marchetti, è stato attivato al Misericordia un percorso diagnostico di citologia tiroidea che permette in casi selezionati una rapida risposta anche nell’arco delle 48 ore.

“Questa presa in carico multidisciplinare – conclude il dott. Capezzone – permette di assicurare agli utenti una gestione ottimale della patologia tiroidea particolarmente frequente nel nostro territorio”.