Tamponi Covid, avvio prenotazione online al Drive-in dell’ospedale San Giovanni di Roma Roma, 26 ottobre 2020 – Da domani 27 ottobre accesso esclusivamente su prenotazione, con tessera sanitaria e ricetta dematerializzata al Drive-in del Presidio Addolorata – via S. Stefano Rotondo 5/a – aperto al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 20.00. La prenotazione è obbligatoria per poter accedere al test e dovrà essere effettuata sulla piattaforma regionale dedicata al link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in a partire dal 26 ottobre. Nel caso di esaurimento dei posti disponibili su appuntamento nella data prescelta è possibile rivolgersi alle altre postazioni drive-in della rete regionale ad accesso diretto, secondo l’elenco completo dei drive-in della Regione Lazio https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 139 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...