Tac e radiografie più sicure: al Mauriziano nasce il Dose Team, alleato di salute e trasparenza

Creato per monitorare, valutare e ottimizzare le esposizioni radiologiche dei pazienti, il gruppo invierà a Regione e Ministero tutti i dati sugli esami eseguiti in ospedale. E sull’allarme legato a un recente studio americano pubblicato da JAMA rassicura: “Nessun cancro è mai stato correlato con certezza all’effettuazione di esami TAC”. Il DG Franca Dall’Occo: “I team multidisciplinari fanno crescere il livello di sicurezza”

Torino, 3 maggio 2025 – Una squadra speciale, incaricata di prendersi cura di tutte le radiazioni somministrate ai pazienti dell’ospedale. È il “Dose Team” dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, primo in Piemonte a essere stato istituito con il compito di monitorare, valutare e ottimizzare le esposizioni radiologiche nelle Aree di Radiodiagnostica, Interventistica e Medicina Nucleare dell’ospedale e che, entro la fine del mese, trasmetterà a Regione e Ministero i dati relativi alle TAC eseguite su addome, torace ed encefalo nonché gli esiti degli esami di mammografia.

Proprio sulle TAC, negli ultimi giorni, si è registrato l’allarme legato a uno studio dell’University of California San Francisco pubblicato dalla rivista scientifica americana JAMA Internal Medicine e rimbalzato con enfasi anche in Italia. Secondo questo studio, gli esami di TAC potrebbero essere co-responsabili di circa il 5 per cento dei nuovi tumori registrati ogni anno negli Usa, un impatto più o meno simile a quello stimato per il sovrappeso.

“Partiamo da un presupposto fondamentale: esami diagnostici come TAC e radiografie generano un beneficio certo, mentre il rischio per il singolo è molto limitato”, afferma il dott. Stefano Cirillo, direttore del Dipartimento di Radiodiagnostica e Servizi del Mauriziano.

“Lo studio californiano applica un modello di correlazione dose-rischio che risale a più di vent’anni fa e che risulta condizionato da importanti limiti già evidenziati da prestigiose società scientifiche internazionali come l’AAPM (American Association of Medical Physics)” aggiunge il dott. Michele Stasi, coordinatore del Dose Team del Mauriziano e direttore della Struttura complessa interaziendale di Fisica sanitaria che, oltre al Mauriziano, comprende anche ASL Città di Torino e ASL TO3.

“È ormai noto che le previsioni sull’ipotetica incidenza del cancro in popolazioni di pazienti esposti a dosi basse, come quelle degli esami TAC, sono altamente speculative e dovrebbero essere scoraggiate – prosegue Stasi – Nessun cancro è mai stato correlato con certezza all’effettuazione di esami TAC. Quindi l’allarmismo proveniente dagli Stati Uniti appare del tutto ingiustificato”.

Una rassicurazione che trova conforto in ulteriori elementi: “In Italia, così come negli altri Paesi europei, sono in vigore gli standard minimi di sicurezza previsti da un’apposita Direttiva recepita da un Decreto legislativo del 2020. Questa norma prevede anche la giustificazione dell’esame, garantita del medico radiologo che effettua il dovuto bilancio tra rischi e benefici e l’ottimizzazione dello stesso, ossia la garanzia del giusto equilibrio tra la dose di raggi x da impiegare e la quantità di informazione da ottenere”, aggiunge il dott. Stasi.

“La tecnologia TAC ha compiuto enormi passi in avanti negli ultimi due decenni e i metodi di contenimento della dose sono molto più raffinati ed efficaci rispetto al passato poiché impiegano anche sofisticati algoritmi di ricostruzione dell’immagine, in grado di estrarre il massimo dell’informazione da un’esposizione con basse dosi da radiazione – prosegue Stasi – Tali apparecchi, così come tutti quelli radiologici, medico nucleari e radioterapici sono sottoposti a rigidi, accurati e periodici controlli di qualità dai fisici medici, che garantiscono la sicurezza delle procedure prestazioni a tutti i pazienti”.

Il coordinamento del Dose Team del Mauriziano è affidato al dott. Michele Stasi, direttore della Struttura complessa interaziendale di Fisica sanitaria, alla dott.ssa Teresa Maria Gallo, medico di Radiodiagnostica e al dott. Osvaldo Elia, direttore della Medicina nucleare. Ne fanno parte, per l’area di Radiodiagnostica e Interventistica: Claudia Cutaia, specialista in Fisica medica; Massimiliano Pinna, Paolo Bollettinari, Deborah Crestani e Andrea Varrone, tecnici di Radiologia medica; Gianmarco Annibali e Michelangelo Ferri, specialisti rispettivamente in Emodinamica e Chirurgia vascolare; per l’area di Medicina nucleare: Elisa Richetta e Christian Bracco, specialisti in Fisica medica; Giovanni Brusasco, specialista in Medicina nucleare ed Enrico Garnero, tecnico di Radiologia medica.

I compiti del Dose team sono essenzialmente cinque: garantire l’ottimizzazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche; verificare il rispetto dei livelli diagnostici di riferimento; registrare e trasmettere le dosi alla Regione e al Ministero della Salute; revisionare periodicamente le dosi erogate e le procedure applicate; promuovere la cultura della radioprotezione e della produzione scientifica in materia di esposizione medica.

“La TAC è uno strumento diagnostico indispensabile e insostituibile per la valutazione di numerose patologie, anche in considerazione del netto incremento delle terapie oggi a nostra disposizione – rimarca la dott.ssa Teresa Maria Gallo – dalle applicazioni nei servizi di emergenza urgenza (come, ad esempio, le TAC encefalo nei pazienti con traumi anche lievi che fanno uso di terapie anticoagulanti), all’utilizzo nella diagnosi e nella sorveglianza di malattie neoplastiche fino al suo importantissimo uso come guida nelle procedure di radiologia interventistica”.

“Si tratta di una metodica che ha continua necessità di serene e solide valutazioni di rapporto tra il costo, inteso come invasività biologica e il beneficio, inteso come possibilità di identificare e sorvegliare moltissime malattie. Il Dose Team, anche in questo ambito, è a disposizione di pazienti e operatori per applicare le misure di protezione più appropriate. Multidisciplinarietà e multiprofessionalità allargano in modo importante la competenza del gruppo”, spiega ancora la dott.ssa Teresa Maria Gallo.

“Non esiste un limite di dose per il paziente, ma livelli di riferimento che vanno rispettati – sottolinea ancora il dott. Stefano Cirillo – Il nostro manuale di Qualità prevede anche il follow up del paziente quando la dose somministrata supera i livelli stabiliti per l‘allerta, condizione che si può verificare durante alcune procedure interventistiche complesse”.

Mentre negli esami medico nucleari: “È necessario ottimizzare l’attività del radiofarmaco somministrato in base al peso e all’età del paziente”, puntualizza il dott. Osvaldo Elia.

Una TAC espone in ogni caso a dosi di radiazioni molto basse. In media, in termini di dose efficace, una TAC del cranio oscilla tra 1 e 5 milliSievert, quella di torace o addome tra 5 e 10, una Total Body tra 10 e 15.

Ogni anno, la radiazione che in Italia riceviamo dalla Terra si attesta intorno ai 3,5 milliSievert, mentre un volo intercontinentale corrisponde a circa 3-4 radiografie del torace. “Tuttavia è evidente il vantaggio di viaggiare in aereo anziché in auto, in termini di tempo e di possibilità di incidenti”, osservano i coordinatori del Dose Team.

“Grazie ai fondi del PNRR, il nostro Paese ha beneficiato di un importante rinnovamento del parco tecnologico per quanto riguarda le apparecchiature radiologiche. È ora altrettanto importante che venga mantenuto alto il livello di sicurezza dei pazienti: anche per questo sono necessari team multidisciplinari come quello istituito al Mauriziano”, conclude il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Franca Dall’Occo.