Supporto psicologico Covid-19, attivato punto di ascolto telefonico all’ospedale di Terni

Terni, 19 marzo 2020 – Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19, il servizio di Psicologia ospedaliera dell’Azienda Santa Maria di Terni ha messo a disposizione una linea telefonica dedicata in via prioritaria ai familiari dei pazienti ricoverati, ai pazienti in regime di ricovero che autonomamente vogliano contattarci e ai dipendenti direttamente coinvolti nell’assistenza dei pazienti Covid-19.

Per parlare con gli psicologi dell’Azienda ospedaliera è possibile contattare il numero 0744-205968 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 17.00.

Si precisa che tale numero deve essere utilizzato per necessità di carattere esclusivamente psicologico e che l’intervento psicologico non rappresenta in alcun modo un tramite con i reparti relativamente ad informazioni di carattere clinico e di salute del familiare ricoverato.