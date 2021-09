SuperEcobonus 110%, ecco i dati di utilizzo aggiornati al 31 agosto 2021 Roma, 2 settembre 2021 – ENEA rende noto che all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_310821.pdf sono disponibili i dati di utilizzo del superecobonus 110% aggiornati al 31 agosto 2021. In particolare, si tratta di 22 tabelle, la prima con i dati nazionali, le successive una per ciascuna Regione, e una tabella riepilogativa finale. I dati resi noti sono: il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato;

il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione;

i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati. Vengono inoltre specificati i dati per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari, e unità immobiliari indipendenti. I dati verranno aggiornati e pubblicati il primo giorno di ogni mese.

