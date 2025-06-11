Superbatteri, l’Università di Perugia nella ricerca europea sui nanomateriali antimicrobici

Da sin: Silvia Bozza, Claudia Monari, Barbara Camilloni, Simona Ronchetti

Perugia, 11 giugno 2025 – Importante riconoscimento internazionale per l’Università degli Studi di Perugia: UniPg partecipa a BactEradix “Advanced Nanomaterials to Target Genomic and Z-DNA for Bacterial Biofilm Eradication”, un progetto di ricerca europeo che ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma di nanomateriali antimicrobici, modulare e personalizzabile, per il trattamento efficace e duraturo delle infezioni croniche e recidivanti.

L’unità di ricerca, appartenente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, diretto dal prof. Vincenzo Nicola Talesa, è coordinata dalla prof.ssa Claudia Monari e coinvolge le prof.sse Simona Ronchetti, Silvia Bozza e Barbara Camilloni. Le ricercatrici UniPg hanno ottenuto un finanziamento di circa 500 mila euro.

Finanziato complessivamente con 3 milioni di euro, BactEradiX è un progetto di ricerca EIC Pathfinder della durata di quattro anni, promosso dal Consiglio Europeo dell’Innovazione, l’organismo della Commissione Europea che sostiene lo sviluppo di tecnologie altamente innovative: BactEradix, infatti, promette di compiere un passo avanti concreto verso una nuova generazione di terapie contro la resistenza antimicrobica.