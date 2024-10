Studio del sistema Sole-Terra, l’INGV ospita i lavori del Comitato Scientifico internazionale

Roma, 10 ottobre 2024 – Da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre, la Sala Conferenze della Sede Centrale di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ospiterà i lavori della commissione Next Scientific Programme (NSP) volti a finalizzare il nuovo programma scientifico per il 2025-2029 dello Scientific Committee on Solar-TErrestrial Physics (SCOSTEP).

SCOSTEP è un organismo dell’International Science Council (ISC) i cui obiettivi a lungo termine includono la promozione di programmi interdisciplinari internazionali nell’ambito della Fisica del sistema Sole-Terra.

In particolare, SCOSTEP mira a sviluppare e sostenere la formazione di giovani studenti, promuovere lo scambio efficiente di dati e informazioni tra gli scienziati del settore, sostenere progetti e programmi internazionali che oltrepassino i confini tradizionali delle regioni fisiche e delle discipline scientifiche, nonché contribuire alla promozione della scienza e alla sensibilizzazione del pubblico.

Gli incontri in programma a Roma, patrocinati dall’INGV e organizzati dall’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), vedranno la partecipazione di esperti internazionali in diverse tematiche afferenti alle relazioni Sole-Terra e delle massime cariche dello SCOSTEP: interverranno, infatti, il Presidente prof. Kazuo Shiokawa, il Vicepresidente dott. Bernd Funke e, da remoto, il già Presidente dott. Natchimuthuk Gopalwamy.

“Grazie alla sensibilità mostrata dal Presidente INGV Carlo Doglioni verso le discipline afferenti alle relazioni Sole-Terra, l’Istituto, che rappresenta l’Italia nello SCOSTEP, ha potuto rispondere positivamente alla richiesta degli organizzatori offrendo la sua Sede Centrale a Roma per ospitare i lavori della commissione – spiega Lucilla Alfonsi, ricercatrice dell’INGV e membro dello SCOSTEP Bureau – Siamo orgogliosi di ospitare esperti di fama mondiale, non solo per consolidare la collaborazione e il sostegno allo SCOSTEP, ma anche per far conoscere agli ospiti le nostre attività di ricerca e monitoraggio in tutti i campi delle geoscienze e dello spazio”.

Fino al 2026 l’Italia sarà rappresentata all’interno dei Paesi membri dello SCOSTEP dalla dott.ssa Alfonsi dell’INGV. La dott.ssa Monica Laurenzi, ricercatrice dell’INAF e Presidente della commissione NSP, aggiunge: “Il programma scientifico dello SCOSTEP per il periodo 2025-2029 è in fase di formulazione da parte di un’apposita commissione internazionale composta da 11 scienziati di fama mondiale. Il programma sarà finalizzato proprio durante la riunione ospitata dall’INGV”.

“È obiettivo della commissione realizzare un programma inclusivo e interdisciplinare nell’ambito della Fisica del sistema Sole-Terra che tenga in considerazione gli input ricevuti finora dalla comunità, che contenga sia le domande scientifiche fondamentali sia gli obiettivi raggiungibili nel prossimo quinquennio, nonché le linee guida per la sua implementazione, le necessità e la direzione futura degli studi nel nostro settore scientifico”, conclude Laurenzi.