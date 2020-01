Stenosi aortica, grande successo a Benevento per la quarta tappa del progetto TAVI è Vita Da sin: Brenno Fiorani, Stefano Capobianco, Dario Formigli, Luigi Salemme, Sebastiano Verdoliva Benevento, 30 gennaio 2020 – Prosegue a pieno ritmo l’edizione campana del progetto TAVI è Vita. Numerosi i consulti gratuiti offerti nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio in Piazza Federico Torre a Benevento. Tema dell’iniziativa la stenosi aortica, i rischi ad essa connessi e le possibili modalità di intervento. Tra queste la tecnica operatoria TAVI, procedura innovativa che risulta oggi essere ancora sottoutilizzata. TAVI è Vita vuole essere una campagna informativa ma non solo. La tappa di Benevento ha confermato infatti l’unicità del progetto che ha visto la partecipazione, oltre che dei cardiologi interventisti e cardiochirurghi, dei medici di medicina generale, rappresentati dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento Giovanni Ianniello. Tra gli specialisti coinvolti: Stefano Capobianco e Brenno Fiorani (Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino), Dario Formigli e Francesco Moscato (Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento), Sebastiano Verdoliva e Luigi Salemme (Clinica Montevergine). Il progetto, organizzato e ideato da GISE (Società Italiana di Cardiologia Interventistica), in collaborazione con SICCH (Società Italiana di Chirurgia Cardiaca) e SIC (Società Italiana di Cardiologia), farà tappa domani a Caserta (presso Slargo San Sebastiano), per concludersi nuovamente a Napoli (1 febbraio).

