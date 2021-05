“Spirito critico” e terapie innovative. Congresso Nazionale SIMEDET ad Assisi

Dott. Manuel Monti

Roma, 14 maggio 2021 – Si avvicina il Congresso della Simedet, Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica, in programma ad Assisi il 18 e 19 giugno in modalità webinar.

“L’ obiettivo principale che ci siamo posti, nel “costruire” il programma per questo 2° Congresso SIMEDET, è stato ovviamente quello di migliorare le conoscenze dei professionisti della sanità. Queste sono finalizzate oltre che alla dottrina medica, anche all’operatività del metodo nella clinica. A tal proposito abbiamo cercato, nella scelta degli argomenti, ma ancor più degli oratori, di far comunicare lo “Spirito Critico””, si legge in una nota della Simedet.

“Infatti, la professione sanitaria nella sua pratica, deve imparare sempre meglio a conoscerlo ed utilizzarlo. A questo proposito A. Murri ci insegna nei suoi Scritti Medici: “Chi non ha fede nella critica razionale, che da sola può farne scaturire la nozione causale, rinunzia per propria incapacità intellettuale ad una larga sorgente di sapere clinico”. Al letto del malato o in ambulatorio, la visita medica consiste pertanto nel mettere in pratica con “critica razionale” quello che il medico già conosce, ovvero di ri-conoscere. Questo va cercato durante la raccolta del fatto storico anamnestico e nel decorso della malattia, ovviamente con la successiva convalida tecnica. In tal modo, l’ipotesi può essere o dimostrata oppure confutata per migliorarla ulteriormente”.

“Tutto ciò ci ha indotto ovviamente alla ricerca di argomenti di spessore, presentati da eccellenti relatori e moderatori. Inoltre, nei temi che saranno esposti verranno ricordate le terapie più recenti ed innovative. Quanto riportato fornisce le basi perché questo Congresso possa diventare per le professioni sanitarie, a nostro modesto avviso, un riferimento di cultura e di buona operatività terapeutica” ci dice il dott. Manuel Monti, vicepresidente Nazionale Simedet.

Il II Congresso Nazionale della Simedet avrà il Patrocinio Istituzionale della Conferenza permanente Stato Regioni e delle province autonome, della Regione Umbria, della Città di Assisi e degli Ordini delle Professioni Sanitarie.

Il Presidente Nazionale della Simedet, Fernando Capuano, nel ringraziare gli organizzatori e i componenti del Comitato Scientifico, auspica che questo Congresso Nazionale che si svolge in era pandemica da Coronavirus possa contribuire al nuovo rinascimento per la Sanità Italiana, duramente provata dalla lotta al Covid-19.