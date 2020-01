Sperimentazione sui macachi nell’ambito del progetto LightUp, il NO del Consiglio di Stato Torino, 24 gennaio 2020 – In relazione all’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato nella quale si dispone la sospensione provvisoria della sperimentazione su sei macachi condotta nell’ambito del progetto LightUp delle Università di Torino e Parma, i due Atenei comunicano che si atterranno a quanto deciso dal Consiglio di Stato rispettandone il pronunciamento e che si riservano di approfondire gli aspetti specifici della vicenda nelle sedi opportune.

