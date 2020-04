Speciale Covid-19 sulla rivista scientifica Italian Journal Prevention, Diagnostic and Therapeutic Medicine

Roma, 14 aprile 2020 – Sulla rivista scientifica open access Italian Journal Prevention, Diagnostic and Therapeutic Medicine (IJPDTM) è stato pubblicato il contributo multidisciplinare della SIMEDET- Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica sulla pandemia da Covid-19.

Il Presidente Nazionale SIMEDET Fernando Capuano, nel suo editoriale: “Non siamo riusciti a proteggere e tutelare i nostri operatori sanitari in prima linea e nella rete territoriale con un elevato numero di vittime appartenenti a tutte le Professioni Sanitarie e con il pericolo concreto di compromettere la capacità di risposta del nostro Sistema Sanitario Regionale con un evidente e significativo indice di letalità non rinvenibile negli atri Paesi Europei (Germania, Francia). Per il biocontenimento non abbiamo pianificato per tempo le scorte dei DPI e le infrastrutture per il rischio pandemico.

Dott. Fernando Capuano

La SIMEDET con il concorso di tutte le Professioni Sanitarie raccoglierà e metterà a disposizione di tutti i dati, le esperienze,le buone pratiche, i protocollo diagnostici e terapeutici da utilizzare nella fase emergenziale e da consegnare alle prossime generazioni per non farle trovare impreparate ad Emergenze Sanitarie Internazionale a carattere epidemico e pandemico”.

Lo special contiene i seguenti articoli e contributi: