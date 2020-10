Sostegno ai disabili per lavoro, studio, vita quotidiana. Avviso pubblico di Asl Toscana

Arezzo, 12 ottobre 2020 – Lo hanno chiamato “InAut” e cioè indipendenza e autonomia. È un avviso pubblico con il quale si destinano risorse alle persone con disabilità che intendono avviare o attività lavorative o percorsi di formazione universitaria e post universitaria, che intendono uscire dalla famiglia di origine o da una struttura, che vogliono avvalersi di sostegni per le attività domestiche, sportive o associazionistiche.

L’avviso rientra nel Piano nazionale per la non autosufficienza e assegna alle Regioni risorse per la vita indipendente.

Possono presentare la domanda le persone con disabilità, capaci di esprimere direttamente o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà. Le condizioni: avere più di 18 anni, disporre di una certificazione di gravità ai sensi delle legge 104/92 oppure il riconoscimento di un’invalidità non inferiore al 100%. La residenza deve essere in una dei comuni della Zona Distretto Aretina, Casentino e Valtiberina.

Tutti i dettagli dell’avviso – con scadenza il 14 ottobre 2020 – sono contenuti nel sito www.uslsudest.toscana.it. Qui si possono scaricare l’avviso (Allegato A) e il modulo (Allegato B) per la presentazione delle domande.