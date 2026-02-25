Sordità, a Pisa screening gratuito per l’udito dei bambini

Pisa, 25 febbraio 2026 – Il 3 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’udito promossa dall’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, si svolgerà su tutto il territorio nazionale la quinta edizione della Giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi, dal titolo “Sordità: un problema nascosto”.

A Pisa, come negli anni precedenti, anche stavolta nell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria dell’Aou pisana, nel pomeriggio del 3 marzo (a partire dalle 14.30) verrà svolto uno screening gratuito per i disturbi dell’udito ai ragazzi da 6 a 13 anni. Le visite di screening verranno svolte su prenotazione, fino a esaurimento posti e sono prenotabili all’indirizzo: audiologiapisa@gmail.com. Ai partecipanti sarà inoltre consegnato un opuscolo informativo sui rischi per l’udito legati all’esposizione al rumore, particolarmente importante per una popolazione di giovani sempre più “immersa” in ambienti rumorosi.

L’iniziativa è organizzata dalla Sioechcf-Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervicofacciale e dalla Siaf-Società italiana di audiologia e foniatria, con la collaborazione di associazioni di pazienti e familiari di soggetti ipoacusici.

Perché questa giornata è importante?

Le malattie dell’orecchio e i disturbi uditivi rappresentano una realtà diffusa che coinvolge tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani. La sordità, spesso sottovalutata o non riconosciuta, può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali e sullo sviluppo cognitivo, soprattutto nei più piccoli. La prevenzione, la diagnosi precoce e la corretta gestione dei disturbi uditivi sono fondamentali per ridurre le conseguenze negative e favorire l’inclusione.

A tal fine gli obiettivi della giornata saranno:

promuovere la conoscenza delle problematiche legate ai disturbi uditivi, sensibilizzando la popolazione sull’importanza della prevenzione e della cura;

favorire comportamenti responsabili per la protezione dell’udito, come l’uso corretto dei dispositivi uditivi e la riduzione dell’esposizione a suoni intensi;

sostenere chi vive con la sordità e responsabilizzare la società verso una maggiore attenzione e inclusione.

Inoltre, con la collaborazione dell’Asic-Associazione per la sordità e impianti cocleari – Odv), associazione locale di pazienti ipoacusici con impianto cocleare o protesi acustiche e genitori di bambini ipoacusici, verrà svolta, su richiesta, attività di counselling e informazione sull’argomento. È possibile contattare l’Asic al recapito mail asictoscana@gmail.com o tramite il sito www.asictoscana.it.

(Fonte: società scientifiche promotrici della Giornata)