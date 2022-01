Sogni a non finire… oltre l’ineffabile ostacolo Nicoletta Cocco Cari lettori, due anni di Covid-19 sono stati lunghi, difficili, impegnativi. Abbiamo messo in discussione il senso della vita, delle relazioni, e il peso di questa pandemia lo portiamo tutto sulle nostre spalle. Il nuovo coronavirus ha generato malattia e morte, ci ha sottomessi e annichiliti, siamo stati tutti contagiati da ansia, paura, solitudine. Ma se il 2020 è stato l’anno del virus, della paura, del lockdown, degli ospedali al collasso e dei morti portati via con i mezzi dell’esercito, il 2021 sarà ricordato come l’anno del vaccino e della speranza. Sì, perché nonostante la situazione sia ancora molto critica, il vaccino è quella luce in fondo al tunnel che ci sta salvando e che ridisegna l’orizzonte della speranza, posizionandoci oltre l’ineffabile ostacolo. Desidero augurarvi ogni bene con parole migliori delle mie, quelle del poeta Jacques Brel: Vi auguro sogni a non finire

e la voglia furiosa di realizzarne qualcuno

vi auguro di amare ciò che si deve amare

e di dimenticare ciò che si deve dimenticare

vi auguro passioni

vi auguro silenzi

vi auguro il canto degli uccelli al risveglio

e le risate dei bambini. Vi auguro di rispettare le differenze degli altri perché il merito e il valore di ognuno spesso è nascosto. Vi auguro di resistere all’affondamento,

all’indifferenza, alle virtù negative della nostra epoca. Vi auguro di non rinunciare mai alla ricerca, all’avventura, alla vita,

all’amore,

perché la vita è una magnifica avventura e niente e nessuno può farci

rinunciare ad essa, senza intraprendere una dura battaglia. Vi auguro soprattutto di essere voi stessi, fieri di esserlo e felici, perché la

felicità è il nostro vero destino. Nicoletta Cocco Direttore responsabile insalutenews.it

