Società Italiana di Nutrizione Umana, nuovo presidente il prof. Francesco Sofi

Prof. Francesco Sofi

Roma, 24 giugno 2026 – Il prof. Francesco Sofi, Professore Ordinario di Scienze dell’Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate all’Università degli Studi di Firenze, è stato nominato per il biennio 2026-28 alla presidenza della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). Responsabile della SOD Nutrizione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione dell’Università degli Studi di Firenze, il neoeletto Presidente SINU porterà avanti, insieme al nuovo Consiglio Direttivo, i progetti e le attività della Società scientifica.

Missione della SINU, sin dalla sua fondazione, è quella di affrontare le tematiche nutrizionali in modo multidisciplinare, promuovendo modelli dietetici salutari e sostenibili. La Società Italiana di Nutrizione Umana sostiene la sana alimentazione per la prevenzione delle patologie, soprattutto quelle cronico-degenerative, e lo fa in primis attraverso la ricerca scientifica e l’aggiornamento continuo dei soci, sia a livello nazionale, che locale.

“Oggi la nutrizione non è più solo una scelta quotidiana, ma un pilastro fondamentale per la salute pubblica e il benessere collettivo. In questo scenario, la Società Italiana di Nutrizione Umana si conferma un punto di riferimento imprescindibile: attraverso la ricerca rigorosa e la divulgazione scientifica, l’associazione combatte la disinformazione per promuovere uno stile di vita consapevole, trasformando la corretta alimentazione in una vera e propria forma di prevenzione accessibile a tutti”, afferma il prof. Sofi.

Il nuovo mandato si fonda su tre pilastri fondamentali, che orienteranno la visione e gli obiettivi di tutto il Consiglio Direttivo durante il prossimo biennio.

Il Consolidamento delle Reti Interne e dei Gruppi di lavoro: il cuore pulsante della SINU rimangono le sue sezioni regionali e i suoi preziosi Gruppi di lavoro. Sarà dato ulteriore impulso a realtà storiche e consolidate come “SINU-Education”, “Giovani SINU” e “Meno sale più salute”, potenziando al contempo le aree di più recente costituzione come “SINU Sport”, “Nutrizione in Oncologia” e il tavolo sullo “Studio e promozione della Dieta Mediterranea”. L’obiettivo è favorire una collaborazione sempre più multidisciplinare per affrontare in prima linea emergenze cruciali quali l’obesità, i disturbi del comportamento alimentare e la transizione verso sistemi alimentari sostenibili.

La Lotta alle Fake News e l’Evoluzione della Comunicazione: continuerà, con ancora più vigore, la lotta della SINU contro le mode alimentari ingannevoli e la disinformazione non supportata da evidenze scientifiche. Per farlo, la Società deve parlare la lingua del presente: sarà potenziata l’attività dell’ufficio stampa e rinnovata la strategia sui canali social. L’obiettivo principale sarà intercettare in modo semplice, immediato e scientificamente inappuntabile le fasce di popolazione più giovani, le più esposte ai falsi miti del web, trasformando la SINU nel punto di riferimento digitale della corretta educazione alimentare.

Ricerca Scientifica e Centralità della Dieta Mediterranea: sarà promossa la ricerca scientifica attraverso l’organizzazione di eventi di respiro internazionale, nazionale e locale, offrendo ai soci occasioni continue di formazione e networking. Al centro della proposta scientifica e divulgativa rimarrà la Dieta Mediterranea, modello che sarà difeso e promosso non solo per i suoi comprovati benefici sulla salute e sulla longevità, ma anche per il suo ridotto impatto ambientale.

“Con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e l’inizio della mia Presidenza, la SINU si avvia verso un biennio di profondo rinnovamento nella continuità. Raccolgo con orgoglio il testimone dei risultati straordinari raggiunti finora, consapevole che le sfide globali legate all’alimentazione richiedano oggi risposte ancora più tempestive, autorevoli e vicine alla comunità scientifica e alla cittadinanza”, conclude il neoeletto presidente Sofi.