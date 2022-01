Società Italiana di Medicina Interna, il prof. Giorgio Sesti è il nuovo presidente

Prof. Giorgio Sesti

Roma, 10 gennaio 2022 – Professore ordinario di Medicina Interna presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma e direttore della UOC di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘Sant’Andrea’ di Roma, il professor Sesti è anche presidente onorario della Società Italiana di Diabetologia, della quale ha ricoperto la carica di Presidente nel biennio 2016-2018.

Autore di 335 pubblicazioni originali in extenso in lingua inglese, è inserito nella lista dei World’s top 2% Scientists (aggiornata al 2021) secondo una ricerca bibliometrica della Stanford University (Usa). È stato insignito di numerosi riconoscimenti tra i quali il premio ‘Fabio Tronchetti’ Schering-SIE, massimo riconoscimento ai migliori studiosi under 40 per ricerche in endocrinologia conferito dalla Società Italiana di Endocrinologia, il premio con lettura Alcmeone-SID massimo riconoscimento ai migliori studiosi under 45 conferito dalla Società Italiana di Diabetologia, il premio con lettura SID-Celso, massimo riconoscimento alla carriera conferito dalla Società Italiana di Diabetologia e il premio ‘Fondazione Il Caduceo’ dell’Ordine dei farmacisti.