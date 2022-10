Società Europea di Ipertensione: il prof. Virdis dell’Aou pisana guida il Gruppo di studio sul microcircolo Prof. Agostino Virdis Pisa, 12 ottobre 2022 – Agostino Virdis, professore ordinario di Medicina interna del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa e attuale direttore della Scuola di specializzazione di Medicina interna nonché della Sezione dipartimentale di Medicina 2 dell’Aou pisana, è stato recentemente nominato presidente del Gruppo di studio europeo sul microcircolo (di cui fanno parte anche il prof. Stefano Taddei, il prof. Stefano Masi e il dott. Alessandro Mengozzi), afferente alla Società europea di ipertensione (ESH). I Gruppi di studio europei, istituiti dal Consiglio direttivo di ESH, nascono espressamente dalla volontà di radunare, sotto la direzione di una figura scientifica di riferimento, i maggiori ricercatori internazionali che, con i propri collaboratori e mettendo a disposizione il proprio laboratorio, condividono il medesimo campo di ricerca ed interesse scientifico. Tra gli scopi principali, promuovere progetti scientifici internazionali favorendo lo scambio culturale e di tecniche di studio tra i gruppi di ricerca, promuovere la pubblicazione di lavori scientifici, position papers e documenti di consenso su principali tematiche scientifiche e favorire l’identificazione, la crescita culturale e il supporto per i giovani ricercatori.

