Smartfood IEO, come mangiare sano ispirandosi alla dieta mediterranea

Milano, 15 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Smartfood IEO, il programma in scienze della nutrizione e comunicazione dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, presenta il “Piatto Smart”, le nuove indicazioni per comporre pasti equilibrati, basandosi sulle raccomandazioni delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.

Il Piatto Smart nasce come strumento pratico e visivo per tradurre le raccomandazioni in scelte quotidiane: una grafica immediata che illustra la composizione ideale dei pasti principali secondo il modello della dieta mediterranea, riconosciuto a livello globale come uno dei più protettivi della nostra salute. L’infografica è stata rielaborata dal team Smartfood secondo il modello “Il Piatto del Mangiar Sano” della Harvard Medical School di Boston, approfondito nei messaggi pratici e adattato alle evidenze più recenti.

Il Piatto Smart suddivide idealmente il pasto in quattro aree fondamentali:

Verdura e frutta fresca, da inserire in ogni pasto variando tipologia e colore;

Cereali integrali, come pane, pasta e cereali in chicco;

Fonti proteiche, dando preferenza a legumi e pesce, senza escludere uova, formaggi e carni bianche, e limitando la carne rossa;

Grassi e condimenti di qualità, come olio extravergine d’oliva, frutta secca e semi oleosi.

“Mangiare in modo sano non è complicato: tutti possono riuscirci, adattando le raccomandazioni del Piatto Smart ai propri gusti, alle proprie abitudini e al proprio stile di vita – spiega Lucilla Titta, Coordinatrice del programma Smartfood IEO – Con questa infografica, che rappresenta uno strumento di educazione universale, vogliamo offrire una guida semplice e affidabile, basata su solide evidenze scientifiche, per aiutare le persone a costruire ogni giorno scelte alimentari consapevoli”.

Le basi scientifiche del “Piatto Smart”

Per la rielaborazione del nuovo Piatto Smart, il team Smartfood ha integrato i principi delle Linee guida per una sana alimentazione del Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione (CREA), le raccomandazioni del World Cancer Research Fund (WCRF) e l’aggiornamento della piramide della dieta mediterranea elaborato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) nel 2025.

Il risultato è una rappresentazione moderna del modello mediterraneo, coerente con le più recenti indicazioni internazionali per la prevenzione delle malattie croniche.