SLA, nuove speranze per i pazienti. AISLA celebra il successo del Centro NeMO di Bologna

Bologna, 10 aprile 2025 – In riferimento alla nota diffusa ieri dall’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nel primo anno di attività del Centro Clinico NeMO all’interno dell’Ospedale Bellaria.

In Emilia-Romagna si stimano oltre 440 persone che convivono con la SLA, e la presenza di un Centro altamente specializzato rappresenta un punto di svolta nell’accesso a cure tempestive, personalizzate e di qualità.

“Il percorso costruito a Bologna – dichiara Stefania Bastianello, Direttore tecnico di AISLA, presente all’incontro promosso dal Prof. Rocco Liguori con le associazioni dei pazienti – è il risultato di una visione condivisa e lungimirante che ha saputo mettere al centro le persone e i loro bisogni complessi. L’IRCCS ISNB, l’Azienda USL di Bologna e il Centro Clinico NeMO, insieme alla rete delle associazioni, stanno costruendo un modello assistenziale che rappresenta un’eccellenza per tutta la comunità neuromuscolare”.

“Il Centro NeMO Bologna – prosegue Bastianello – è l’evoluzione concreta di un sistema pubblico che, quando lavora in sinergia con il Terzo Settore e il mondo accademico, riesce a garantire continuità assistenziale, presa in carico multidisciplinare e attenzione alla qualità della vita. Come AISLA, siamo al fianco delle famiglie ogni giorno, per accompagnarle lungo il percorso di cura e contribuire alla costruzione di una rete territoriale sempre più solida, accessibile e capace di fare la differenza”.

AISLA è attiva in Emilia-Romagna con i propri servizi nelle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, offrendo supporto logopedico, sostegni economici, sportelli di ascolto, supporto psicologico, trasporto attrezzato, attività per il tempo libero accessibile e servizi domiciliari. Una rete costruita insieme alle famiglie e in collaborazione con i professionisti sanitari e le istituzioni locali.

Il Centro Clinico NeMO Bologna non è solo una struttura: è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra pubblico, Terzo Settore e ricerca scientifica possa offrire risposte integrate e personalizzate, mettendo davvero la persona al centro.

AISLA, tra i soci fondatori del network dei Centri Clinici NeMO, ribadisce il proprio impegno a promuovere la diffusione di questo modello su tutto il territorio nazionale, affinché ogni persona con SLA possa avere accesso alle migliori cure possibili, ovunque si trovi.