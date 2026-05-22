SIGOT, Luca Cipriani nuovo Presidente: “La geriatria deve guidare la longevità attiva”

Prof. Luca Cipriani

Roma, 22 maggio 2026 – Luca Cipriani, Direttore UOC Geriatria ASL Roma 1, è il nuovo Presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio – SIGOT. L’investitura è avvenuta a conclusione del 40° Congresso Nazionale SIGOT, che ha riunito a Roma geriatri, cardiologi, internisti, professionisti sanitari e rappresentanti istituzionali. Luca Cipriani succede al prof. Lorenzo Palleschi, Presidente uscente, Direttore UOC Geriatria e del Dipartimento Internistico dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma.

“L’intento è di proseguire nel solco della presidenza che mi ha preceduto a sostegno di una geriatria che supporti l’anziano nei diversi setting assistenziali, dall’ospedale al territorio, dal domicilio alla residenzialità – sottolinea Luca Cipriani, nuovo Presidente SIGOT – In questi anni la geriatria ha contribuito a migliorare la qualità dell’assistenza e ad allungare l’aspettativa di vita. Ora dobbiamo compiere un passaggio ulteriore: accanto alla cura dell’anziano fragile, dobbiamo rafforzare la prevenzione della fragilità e promuovere la longevità attiva”.

Per Cipriani, il ruolo della geriatria non può limitarsi alla gestione della malattia in età avanzata. La sfida dei prossimi anni sarà costruire percorsi capaci di mantenere più a lungo autonomia, funzione, partecipazione sociale e qualità di vita.

“Occuparsi di anziani non significa soltanto curare quando la fragilità è già comparsa – prosegue Cipriani – Significa intervenire prima, favorire stili di vita sani, presa in carico proattiva, valutazione multidimensionale, continuità tra ospedale e territorio, sostegno ai caregiver e politiche di invecchiamento attivo. La longevità è una conquista, ma deve essere accompagnata da salute, autonomia e inclusione”.

Il nuovo Direttivo

Il Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2029, eletto in occasione del 40° Congresso Nazionale SIGOT, sarà composto da: Claudia Bauco, Giuseppe Benati, Virginia Boccardi, Claudio De Lucia, Lucio Luchetti, Maria Lia Lunardelli, Liliana Mazza, Michela Passamonte, Luca Pellizzari, Angelo Scuteri, Piero Secreto, Nicola Vargas e Francesco Vetta. La distribuzione delle cariche interne sarà definita durante la prima riunione del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà formato da Mario Alimenti, Moira Ceci, Alberto Cella e Laura Norelli. Inoltre, il Presidente uscente, Lorenzo Palleschi, ha annunciato la nomina a Presidente Onorario del Prof. Filippo Luca Fimognari, già Direttore Scientifico della Società, in riconoscimento del suo prezioso contributo alla crescita della SIGOT.