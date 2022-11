Siglato oggi all’Aran il CCNL Sanità. Fials: “La migliore intesa possibile viste le risorse disponibili” Dott. Giuseppe Carbone Roma, 2 novembre 2022 – A cinque mesi dalla preintesa e dopo un calvario mediatico è stato siglato oggi all’ARAN il contratto collettivo nazionale della Sanità pubblica 2019-2021. “Risorse insufficienti quelle destinate ai lavoratori, si parla di rinnovi irrisori”, dichiara a margine della sottoscrizione del nuovo CCNL Giuseppe Carbone, segretario nazionale FIALS, che rivolge comunque un ringraziamento ad ARAN “per lo sforzo compiuto per far sì che sia la miglior intesa possibile ad oggi”. “Un augurio per il prossimo rinnovo – chiosa Carbone – sperando che questo Governo si ricordi degli eroi dimenticati e possa destinare maggiori risorse economiche nella prossima Legge di bilancio”.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 372 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...