Siena capitale mondiale dell’immunoncologia: i massimi esperti riuniti per disegnare il futuro della lotta al cancro

Prof. Michele Maio

Siena, 4 ottobre 2025 – I maggiori esperti mondiali di immuno-oncologia a Siena, per la nona edizione del “Think Tank, A Vision of I-O: Call for Actions”, appuntamento internazionale promosso da Fondazione NIBIT e il Centro di Immuno-Oncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in collaborazione con il Parker Institute for Cancer Immunotherapy e il World Immunotherapy Council.

L’importante meeting in programma fino al 4 ottobre a Villa Ermellina, è guidato da Michele Maio, direttore del Dipartimento Oncologico e del Centro di Immuno-Oncologia dell’Aou Senese e professore ordinario di Oncologia dell’Università di Siena, che ha aperto la tre giorni insieme a Bernie Fox e a Ramy Ibrahim.

Tra i principali temi trattati: le nuove strategie per rendere più efficace la risposta del sistema immunitario contro il cancro; come individuare meglio i bersagli delle cellule tumorali e cambiare così l’approccio alle cure; il ruolo che avranno in futuro le combinazioni di farmaci e le tecnologie più innovative, dai vaccini a mRNA all’intelligenza artificiale.

Gli esperti si confrontano sulle nuove frontiere dell’immunoterapia nei tumori difficili da trattare – dal glioblastoma al mesotelioma fino al melanoma oculare – e sullo sviluppo di approcci innovativi nelle fasi precoci della sperimentazione clinica.

Al meeting partecipano ricercatori, clinici e rappresentanti dell’industria, con l’obiettivo di confrontarsi e delineare insieme le prossime sfide dell’immunoterapia oncologica.