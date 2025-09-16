Settimana del cuore all’Aou pisana: screening gratuiti per dire stop alle malattie cardiovascolari

Pisa, 16 settembre 2025 – In occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda Ets ripropone, per il quinto anno consecutivo, l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre negli ospedali del network Bollini rosa fra cui l’Aou pisana.

L’iniziativa – che prevede visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti, eventi e colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo – mira a promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte a livello mondiale. In Italia, sono responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini. Nelle donne, queste patologie si manifestano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, infatti fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. Dopo la menopausa, però, le donne risultano colpite persino più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso in forma più grave, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

Questa l’offerta dei servizi a Pisa in Aou pisana:

Data: 26/09/2025

Tipologia: visita chirurgica vascolare + Eco color doppler venoso.

Orario: 8.00-13.00

Sede: Ospedale Cisanello, Ambulatorio flebologico, 3° piano dell’edificio 29, stanza 323.



Ulteriori informazioni: L’iniziativa è rivolta ai soli pazienti con varici agli arti inferiori non indagate precedentemente. Le visite e l’esame ecocolor doppler verranno eseguite dal personale dell’Unità operativa di Chirurgia vascolare e saranno offerte ai pazienti con patologia varicosa che non hanno mai eseguito accertamenti in tal senso. Verrà quindi valutata un’eventuale indicazione al trattamento chirurgico per prevenire la progressione della malattia venosa cronica verso varici di maggior calibro e l’insorgenza di complicanze (flebiti, ulcere, lipodermatosclerosi ecc.). Nei casi più lievi verranno consigliati trattamenti medici mirati a ridurre il rischio di progressione della patologia.

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 050/993798 o all’indirizzo ambulatorioflebologicochirvasc@ao-pisa-toscana.it

Telefonare nei giorni 22-25 settembre in orario 9.00-10.00. Le prenotazioni avverranno rigorosamente in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Data: 26/09/2025

Tipologia: visita chirurgica vascolare + Eco color doppler aorta addominale e grossi vasi addominali+ Eco color doppler vasi arteriosi cerebro afferenti.

Orario: 14.00-19.00

Sede: Ospedale Cisanello, Edificio 10, Secondo piano, Ambulatorio chirurgia vascolare.

Ulteriori informazioni: per pazienti di età maggiore o uguale a 60 anni. Negli ambulatori di Chirurgia vascolare verranno offerti una serie di visite ed esami eco color doppler mirati a indagare la presenza di patologia aneurismatica dell’aorta addominale, patologia stenotica delle arterie carotidi. Lo scopo è intraprendere una strategia di intervento precoce e ridurre significativamente l’incidenza delle più gravi complicanze di tali patologie, quali la rottura dell’aneurisma aortico addominale e ictus.

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 050/996975.

Telefonare a partire dal 22 settembre in orario 10.00-13.00 (dal lunedì al venerdì). Le prenotazioni avverranno rigorosamente in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Data: 30/09/2025

Tipologia: visita cardiologica con Ecg, ecocardiogramma

Orario: 14 – 18:15

Sede: Ospedale Cisanello – Edificio 10, piano terra, percorso verde, area ambulatoriale 1.

Ulteriori informazioni: il panorama cardiologico degli ultimi anni è stato caratterizzato da alcune novità e da importanti conferme in tema di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari. Nell’ambito dell’open week negli ambulatori cardiologici dell’Aou pisana verranno effettuate visita cardiologica, ECG ed ecocardiogramma doppler allo scopo di poter identificare la presenza di fattori di rischio cardiovascolare e/o l’eventuale presenza di patologia cardiaca. Lo scopo di questa iniziativa è di intraprendere una strategia di intervento precoce e di ridurre significativamente l’incidenza dei più gravi eventi cardiovascolari, quali infarto miocardico e ictus.

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 050/996975.

Telefonare a partire dal 22 settembre in orario 10.00-13.00 (dal lunedì al venerdì). Le prenotazioni avverranno rigorosamente in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti.